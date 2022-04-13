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Erken teşhisle testis kanserinden kurtulmak mümkün

Liv Hospital Gaziantep Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kazım Doğan 1-30 Nisan Testis Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla testis kanseri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

GAZİANTEP 13.04.2022, 15:02
Erken teşhisle testis kanserinden kurtulmak mümkün

Liv Hospital Gaziantep Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kazım Doğan 1-30 Nisan Testis Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla testis kanseri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Testis kanserinin tedavi edilebilirliğin yüksek olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kazım Doğan, “Testis kanserinin erkeklerde görülme oranı 100 binde 2-3’dür. En sık 15-35 yaş aralığında görülmektedir. Testis kanserinde erken teşhis oldukça önemlidir Tedavisi erken dönemde cerrahi olarak testisin tamamı veya bazı olgularda sadece tümörün çıkarılması şeklinde olabilmektedir” dedi.

Op. Dr. Kazım Doğan, testis kanserinin tedavi edilebilirliğinin yüksek olduğunu söyleyerek testis kanserinde erken teşhisin öneminin altını çizdi.

“En sık 15-35 yaşlarında görülebilir”

Testis kanserinin tanı ve tedavi yöntemlerine dikkat çeken Op. Dr. Kazım Doğan, “Testis kanserinin erkeklerde görülme oranı 100 binde 2-3’dür. En sık 15-35 yaş aralığında görülmektedir. Genellikle testiste sert kitle fark edilerek doktora başvurulmaktadır. Tanısında el ile muayene, ultrasonografi ve kan tahlilleri kullanılmaktadır. Tedavisi erken dönemde cerrahi olarak testisin tamamı veya bazı olgularda sadece tümörün çıkarılması şeklinde olabilmektedir. Tedavide başarı oranları oldukça iyidir” şeklinde konuştu.

“Testis kanserinin risk faktörleri”

Testis kanserinin nedeninin kesin olarak bilinmediğini vurgulayan Op. Dr. Kazım Doğan, saptanan risk faktörlerini şöyle paylaştı:

‘’İnmemiş testis (kriptorşidizm), anormal testis gelişimi, orşit (testis iltihabı), karsinoma in situ, aile öyküsü, daha önce testis kanseri geçirmiş olmak ve HIV virüsünün önemli risk faktörleri arasındadır.”

“Kemoterapi doğurganlığı etkileyebilir”

Testis kanserinde testislerden birinin çıkarılmasının, hastanın üreme potansiyelini etkilemeyeceğini dile getiren Op. Dr. Kazım Doğan, ‘’Kemoterapi veya radyoterapi doğurganlığı önemli ölçüde etkileyebileceğinden, tedaviden önce seminal koruma yapılmalıdır. Sadece muayene ile testisteki kitle rahatlıkla fark edilebilmektedir. Bu yüzden tıpkı kadınların meme muayenesinde olduğu gibi ayda bir kez erkeklerin de kendi kendilerini muayene etmeleri önemlidir. Erken teşhisin hastalığın erken evrede saptanıp tedavi ve bakımının zamanında yapılmasını ve buna bağlı olarak da tedaviden daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır” diye konuştu.

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