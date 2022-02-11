banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri açıklandı
Zeytinyağı kullananlarda kanser riski yüzde 31 daha az
Zeytinyağı kullananlarda kanser riski yüzde 31 daha az
Dolar ve euro ne kadar oldu?
Dolar ve euro ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak? 11 Şubat 2022 Yurtta hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? 11 Şubat 2022 Yurtta hava durumu...

Erken teşhisle minik kalpleri sağlığına kavuşturmak mümkün

Doğumsal kalp hastalıklarında erken teşhis ve uygun tedavi yöntemleri ile çocukları sağlığına kavuşturmanın mümkün olduğunu belirten Liv Hospital Gaziantep Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kürklüoğlu, “Çocuklarda bazı doğuştan kalp kusurları çok basittir ve tedavi gerektirmez. Ancak daha karmaşık olan kusurların doğum sonrası hemen ameliyat edilmesi gerekebilir’’ dedi.

GAZİANTEP 11.02.2022, 10:17
Erken teşhisle minik kalpleri sağlığına kavuşturmak mümkün

Doğumsal kalp hastalıklarında erken teşhis ve uygun tedavi yöntemleri ile çocukları sağlığına kavuşturmanın mümkün olduğunu belirten Liv Hospital Gaziantep Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kürklüoğlu, “Çocuklarda bazı doğuştan kalp kusurları çok basittir ve tedavi gerektirmez. Ancak daha karmaşık olan kusurların doğum sonrası hemen ameliyat edilmesi gerekebilir’’ dedi.

Liv Hospital Gaziantep Çocuk Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kürklüoğlu 7-14 Şubat Dünya Doğumsal Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftası dolayısıyla doğumsal kalp hastalıkları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Doğumsal kalp hastalığını kalpte doğum sırasında bulunan yapısal bozukluk olarak tanımlayan Op. Dr. Kürklüoğlu, bu bozuklukların genellikle hamileliğin erken evrelerinde organların gelişmeye başladığı dönemde oluşabileceğini söyledi.

Genetik ve çevresel faktörler sebepler arasında

Doğumsal kalp hastalığının türlerinin çoğunda nedenin bilinemediğini ancak bu hastalıkların genelde genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle ortaya çıktığını dile getiren Op. Dr. Kürklüoğlu, “Annede şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların olması, gebelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar, kullanılan ilaçlar, alkol veya uyuşturucu maddeler nedeniyle bebekte doğumsal kalp hastalığı gelişme riski yükselmektedir. Bebekte genetik (kromozomal) bir bozukluk olması halinde de hastalığın gelişme riski artar. Dolayısıyla sebebi tam olarak bilinemeyen doğuştan kalp hastalıkları nedeniyle ailelerin kendilerini suçlu hissetmeleri doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

“Beslenme sırasında nefes darlığı görülebilir”

Ciddi doğuştan kalp kusurlarının genellikle doğumdan hemen sonra veya doğumdan sonra ilk birkaç ayda ortaya çıkabileceğini ifade eden Op. Dr. Kürklüoğlu, doğumsal kalp kusurlarının belirtileri ile ilgili bilgiler paylaşarak, “Beslenme sırasındaki nefes darlığı, soluk alıp vermede zorlanma, hızlı nefes alma, düşük doğum ağırlığı, soluk gri veya mavi ten rengi, büyümenin yavaşlaması gibi belirtiler görülebilir. Bazı doğumsal kalp kusurları, çocukluğun ilerleyen dönemlerine kadar teşhis edilemeyebilir çünkü çocukta gözle görülür bir belirti olmayabilir. Daha büyük çocuklarda ellerde, ayak bileklerinde şişme, egzersiz ve aktivite sırasında kolayca nefes darlığı, yorulma ve bayılma belirtileri görülebilir” dedi.

“Erken teşhis iyileşme ihtimalini artırabilir”

Doğumsal kalp hastalıklarında erken teşhis ve uygun tedavi yöntemleri ile çocukları sağlığına kavuşturmanın mümkün olduğunun atını çizen Kürklüoğlu, “Çocuklarda bazı doğuştan kalp kusurları çok basittir ve tedavi gerektirmez. Diğer doğuştan kalp kusurları ise daha karmaşıktır ve doğum sonrası hemen ameliyat gerektirebilir’’ şeklinde konuştu.

“Çocuğun yaşına göre tedavi tercih edilebilir”

Doğumsal kalp hastalıklarında erken teşhise ve uzmanlık gerektiren tedaviye dikkat çerken Op. Dr. Kürklüoğlu,“Tedavide kalpteki hasarın büyüklüğü, çocuğun yaşı ve genel durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Kalpteki küçük kusurlar, çocuk büyüdükçe kendiliğinden düzelebilir. Bu gibi durumlarda çocuğun kalple ilgili ciddi bir sıkıntısı yoksa tedaviye ihtiyaç duyulmayabilir. Çocuk düzenli aralıklarla kontrole çağrılarak izlem yapılması yeterli olur. Ancak kalpteki sorunun ciddi boyutta olduğu veya çocuğun bu sorun nedeniyle sıkıntı yaşadığı durumlarda vakit kaybetmeden tedaviye başlanır. Tedavi edilmeyen kalp rahatsızlıkları çocuklarda çok ciddi komplikasyonların gelişmesine neden olabilir” ifadelerini kullandı.

“Doğum sonrası testler önemli”

Doğum öncesi bebeklerinin durumu ile ilgili bilgisi olan ailelerin doğum için daha iyi plan yapabileceğini vurgulayan Op. Dr. Kürklüoğlu, “Hiçbir hastalıkta önceden yorum yapmak doğru olmaz. Çocuğunun durumu kötü gidecek diye şartlandırılmış birçok ailenin çocuklarını sağlıklı şekilde kucaklarına alarak taburcu oldu. Bu konuda yorumlar yanlış olabilmektedir. Doğum sonrası çocuğun nasıl olacağı ve hayat kalitesi ancak doğum sonrası yapılan testlerde belli olur. Doğum öncesinde aileler uzman merkezlere yönlendirilmelidir” diye konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. Arsenal 22 39
6. M. United 23 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 21 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11