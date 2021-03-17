banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gurbetçilere Müjde! Yabancı plakalı araçların Türkiye’de kalma süresi uzatıldı
Gurbetçilere Müjde! Yabancı plakalı araçların Türkiye’de kalma süresi uzatıldı
Beşiktaş finalde!
Beşiktaş finalde!
Semptom göstermeyen kişileri tespit edecekler
Semptom göstermeyen kişileri tespit edecekler
Babasının oğlu!
Babasının oğlu!

Erken tanıyla kolon kanserinden kurtuldu

Gaziantep’te yaşayan 40 yaşındaki Bilal Çelik, erken teşhis sonrası Gaziantep Özel Hatem Hastanesinde Genel Cerrahi ve Kanser Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Arslan tarafından kapalı yöntemle uygulanan kolon kanseri ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

GAZİANTEP 17.03.2021, 10:42
2
Erken tanıyla kolon kanserinden kurtuldu

Gaziantep’te yaşayan 40 yaşındaki Bilal Çelik, erken teşhis sonrası Gaziantep Özel Hatem Hastanesinde Genel Cerrahi ve Kanser Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Arslan tarafından kapalı yöntemle uygulanan kolon kanseri ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Son iki aydır karında şişkinlik ve sancı şikayetiyle birçok sağlık kuruluşuna başvuran Bilal Çelik, çareyi Gaziantep Özel Hatem Hastanesinde buldu. Kısa sürede tetkikleri yapılan Çelik’e kolon kanseri teşhisi konuldu. Genel Cerrahi ve Kanser Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Arslan tarafından kapalı yöntemle ameliyat edilen Çelik, aynı gün yürüyebildi. Ameliyat sonrası 7 gün içerisinde taburcu edilen Bilal Çelik, kolon kanseri konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunarak erken teşhisin öneminden bahsetti.

“Hazırlıklarını tamamlayıp ertesi güne ameliyata aldık ve 7’nci gününde taburcu ediyoruz”

Ameliyat hakkında bilgiler veren Genel Cerrahi ve Kanser Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Arslan, “Mart ayının kolon kanseri farkındalık ayı olması sebebiyle öncelikle erken tanının çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Hastamızda kolon kanseri yani kalın bağırsak kanseri tanısı vardı. Yaklaşık 2 aylık bir öyküsü var. Karında gaz, şişkinlik şikayetleriyle acil servislerde tedavi almış ancak şişkinliği artınca ileri tetkik edilmiş ve tanısı konulmuş. Bu tanı sonrasında cerrahi önerilen hasta tarafımıza başvurdu. Hasta başvurduktan sonra, yatış işlemlerini gerçekleştirdik, hazırlıklarını tamamlayıp ertesi güne ameliyata aldık ve 7’nci gününde hastamızı taburcu ediyoruz. İnce bağırsağının son 15 santimetre kısmı ile kalın bağırsağının ilk 30 santimlik kısmını içeren kabaca 50 santimetre bir bağırsak segmenti çıkarıldı. Kalan uçlarda birbirine dikildi. Ameliyat kapalı yöntem ile oldu. Kapalı yöntem hastanın konforu için de iyileşme hızı açısından oldukça güvenli bir yöntem. Kanser cerrahisinde asıl önemli olan yeterince geniş bir şekilde doku çıkarabilmek ve hastalığın yayılma ihtimali olan yerleri temizleyebilmektir. Bunu kapalı yöntemle yapabiliyorsak ki ekibimiz bu konuda profesyonel, laparoskopik cerrahi tercih edilmelidir. Hastamız Ameliyat olduğu gün yürüdü, balonlarını şişirdi, 3 gün damardan mamalarla besledik, son iki gündür katı gıdalarla beslemeye başladık. Tuvaletine gidebiliyor, kusması yok, sağlıkla taburcu olacak. Beklentimiz kemoterapi almaması, buna onkoloji konseyimiz karar verecek. Tecrübemiz ve cerrahi müdahale sırasındaki gözlemimiz bu yönde. Yine bu beyanda beklentimiz hayatına bundan sonra kaldığı yerden çocuklarıyla devam etmesi, dileriz öyle olur” dedi.

“Kolon kanserinde erken teşhis ve tedavi önemli”

Kolon kanserinin erken teşhisinin ve tedavisinin yapılması gerektiğini vurgulayan Genel Cerrahi ve Kanser Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Arslan, halk arasındaki batıl inançların yanlışlığına da değinerek, “Bilal Bey, tedavi için geç kalmadı, şikayetler başladıktan sonra tanı için 2 ay gibi bir zaman geçmiş. Ama bu zaman kaybı değil, hastalıkların sinsiliği ve tanıya ulaşması bu kadar süre alıyor zaten. Bazı hastalarda ‘Bu dişiymiş, bıçak değerse ürermiş’ gibi bir batıl inanış var. Bilal Bey gibi ameliyatını olup sağlığına kavuşacağından emin olduğumuz hasta böyle duyumlarla evine gidip, 6 ay sonra da tıkalı bir bağırsak, vücudunun farklı yerlerine yayılmış, ileri evre bir kanserle geldiğinde ne yazık ki sana yapacak bir şey yok, kemoterapi tedavin için onkolojiye başvurmalısın diyoruz. Bizim hem kolon kanseri farkındalık ayı hem Bilal Bey vesilesiyle, tüm hastalara mesajımız, Allah kimseye dermansız dert vermesin, kalın bağırsak kanserleri tedavi edilebilen hastalıklardır. Doktorlarınızın önerilerine inanın, herhangi bir doktor, yapacağı cerrahi size zarar verecek olsa zaten önermez. Doktorunuza inanıp, Allah’ınıza sığınıp, tedavinizi geciktirmeden, alın diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hastalardan istediğim benim gibi gelip ameliyat olmaları ve hayatlarına devam etmeleridir”

2 ay önce kolon kanseri olduğunu öğrenen 40 yaşında Bilal Çelik, kolon kanseri konusunda diğer hastalara uyarılarda bulunarak, “Hastalığımın 2 ay önce farkına vardım. Şikayetlerim karnımda sıkışma ve şişkinlikti. Ben de farkına vardım ve hastalığımın üzerine düştüm. Araştırdım, hastaneye geldim. Kolonoskopi ile baktılar ve kalın bağırsağında tümör var, kalın bağırsağı ameliyatı olman gerekli dediler. Ben de önce Allah’ıma sonra doktorlarıma güvenerek geldim. Ameliyat oldum, şimdi mutluyum. Ameliyat olduğum gün ayağa kalktım ve yürüdüm. Şimdi iyiyim. Diğer hastaların da hastalıkları ilerlemeden diğer hücrelere de zarar vermeden erken teşhis konularak hastaların gelip ameliyat olmasını istiyorum. Eğer gelmezler ise diğer hücreleri de kötü olur. Hastalardan istediğim benim gibi gelip ameliyat olmaları ve hayatlarına devam etmeleridir” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20