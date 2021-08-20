Engelsiz Yaşam Merkezi’nin elektrik ihtiyacını güneşten sağlayacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, temiz enerji çalışmaları kapsamında bünyesinde bulundurduğu Engelsiz Yaşam Merkezi’nin çatısına kurduğu güneş enerjisi panelleriyle, binanın enerji ihtiyacını karşılayacak.

Kendi enerji tüketimini çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğini gözeterek verimli bir şekilde karşılayabilmek için birçok yenilenebilir enerji projesine imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gelecek nesillere “sağlıklı yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız” anlayışından hareketle faaliyetlerini sürdürüyor. Hedef konulan kurumun elektrik tüketimini yüzde 100 yenilenebilir enerjiden sağlanması için büyükşehir, yeni bir adım attı. Bu kapsamda Engelsiz Yaşam Merkezi’nin binasının çatısına, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’nun (GIZ) Ortak Kalkınma Projesi doğrultusunda, 168 kilowaat saat kapasiteli güneş enerjisi panelleri kuruldu. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı kontrolünde tamamı hibe ile yapılan proje ile merkezin elektrik ihtiyacının tamamı karşılanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2015 yılından itibaren toplamda 2 megawatt Güneş Enerji Santrali, 4 megawatt biyogaz enerji santrali kurulumu gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı hibe desteği ile hayata geçirilen 1 megawattlık Oğuzeli Biyogaz Enerji Santrali ise kamu kurumu tarafından kurulan hayvansal atık kaynaklı Türkiye’deki ilk biyogaz santrali olma özelliğine sahip oldu. Enerji tesislerine yenilerini eklenirken büyükşehire ait bütün aboneliklerin elektrik tüketimini karşılamak amacıyla 27 megawatt güneş enerji santrali yapılması için çalışmalar devam ediyor. Enerji konusundaki vizyonu ve hedefi doğrultusunda çalışan kurum, yenilenebilir enerji santralleri kurulumları tamamlandıktan sonra tüm elektrik enerji tüketimlerini yüzde 100 karşılayan tek kamu kurumu olacak.