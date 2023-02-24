Engelsiz yaşam merkezinde depremzedeler için çalışmalar devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Engelsiz Yaşam Merkezinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan deprem sonrasında depremzede vatandaşlar için barınma, temel ihtiyaç, yeme, içme çocuklar için ise psikolojik destek çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Koordineli olarak çalışan merkezde bin 695 depremzedenin talep ettiği, bez, süt, mama, dış giyim, ısıtıcı ve tekerlekli sandalye gibi temel ihtiyaçlar karşılandı. Bunun yanı sıra tüm eğitimcileri çocuklarda oluşan doğal afetin psikolojik etkinlerini en aza indirmek için belli aralıklarla farklı etkinlikler gerçekleştiriyor.

Türkiye sakatlar konfederasyonu ve Tayvan Büyükelçiliği engelli depremzedeleri destek verdi

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile Tayvan Büyükelçiliği iş birliği ile başlatılan “Sende Bir El At” bağış kampanyası düzenlenerek, engelli depremzedelere toplanan yardım tırı dağıtım için Gaziantep’e ulaştırıldı.