Engelliler için 137 akülü ve manuel sandalye

Şahinbey Belediyesi 9 Aralık engelliler günü dolayısıyla “Bir gün değil 365 gün beraberiz” sloganıyla engellilere 137 akülü ve manuel sandalye dağıtıldı.

Nerede bir engelli varsa onların hayatını kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yerine getiren Şahinbey Belediyesi 3 Aralık Engelliler günü dolayısıyla engelli vatandaşlara 137 manuel ve akilü tekerlekli sandalye dağıttı. Bugüne kadar 3 bin 87 tane akülü ve manuel sandalye dağıttıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bugün dağıtacakları tekerlekli sandalyelerle beraber bu sayının 3 bin 224 akülü ve manuel sandalye sayısına ulaştıklarının altını çizdi.

“Eskiden 2-3 sandalye dağıtmak için 4 katı reklam yaparlardı”

Eskiden bazı derneklerin 2-3 tekerlekli sandalye dağıtmak bu sandalyelerin maliyetinin 4-5 katı reklama harcama yaptığını ifade eden Tahmazoğlu, “Eskiden bazı dernekler birkaç tane tekerlekli sandalye dağıtmak için verecekleri sandalyelerin 4-5 katı kadar reklam yapıyorlardı. Ama bugün sağ olsun Cumhurbaşkanımız ve hükumetimizin engellilere verdiği destekler, yasalarla engellilik engel olmaktan çıktı. Önce engeli kafamızdan çıkartmamız lazım, empati yapmamız gerekiyor. Ancak böyle engelli kardeşlerimizi anlayabiliriz. Bu onlar için bir lütuf değil hakkıdır” dedi.

“Toplamda 2 bin 224 akülü ve manuel sandalye dağıttık”

Bugüne kadar 2 bin 224 adet manuel ve akülü sandalye dağıtımını yaptıklarının altını çizen Tahmazoğlu, “Bizde Şahinbey Belediyesi olarak hiçbir engelli kardeşimizi geri çevirmedik, sınırlama koymadık ihtiyacına göre hemen yardımcı olduk. Bugüne kadar 3 bin 87 tane dağıtmıştık. Bugün itibariyle yeni dağıtımlarımızla birlikte 3 bin 224 akülü ve manuel sandalye dağıttık. 419 tane beyaz baston, 2 tane engelli parkı, 101 tane işitme cihazı dağıtarak 4 tane dolum istasyonu yaptık. Bunları yaparken de yaptığımız bütün kaldırımlarda hem görme engelli hem de fiziki engellilerin iniş çıkışına uygun halde yapıyoruz. Bu engelli kardeşlerimize duyduğumuz bir saygı gereği bu bir lütuf değil onların hakkıdır. Bugüne kadar hep engelli kardeşlerimizin yanında olduk bugünden sonrada hep onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından empati için kurulan engelli parkurunda vatandaşlar bir dakikalığına engelli oldu.