Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Türkmen Sanko’da

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Merve Türkmen, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Niğde’de 1988 yılında doğan Dr. Türkmen, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2013 yılında mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 2014-2017 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalında, 2017-2020 yılları arasında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Türkmen, 2020-2022 yılları arasında Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini yerine getirdi.

Dr. Türkmen Mart 2022’de SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olarak göreve başladı.