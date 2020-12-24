Emniyet Müdürü Zeybek’ten 25 Aralık mesajı

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunu yayınladığı kutlama mesajıyla kutladı. Zeybek’in mesajında, "Gaziantep savunması, yokluk ve açlıkla mücadele ederken bile düşmana geçit vermeyen, teslim olmayan Antep halkının vatan, millet aşkıyla, boyunduruk altına girmeyi reddeden kararlılığıyla, silahları olmasa bile kalplerindeki iman gücü ve yumruklarıyla yazdıkları kahramanlık öyküsüdür. Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen Gaziantep’in Kurtuluşunun 99. yıl dönümünde, vatanın ve milletin bekası için canını seve seve düşmana siper eden kahraman Antep halkı, tüm dünyaya en zor şartlar altında tarihe adını altın harflerle yazdıran bir kahramanlık dersi vermiştir. Gururla yaşamış olduğumuz bu topraklarda bu zaferi büyük bir coşkuyla kutlarken, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Gazi şehrimizi ve yurdumuzu kurtarmak için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygı ve şükranla anıyor, Gaziantepli hemşerilerimizin 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluş Yıldönümü’nü en içten dileklerimle kutluyorum" denildi.