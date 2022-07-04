Eli yanan genç kıza başarılı operasyon

Sıcak bir cihaza dokunması sonucu elinde 3.derece yanık oluşan ve parmaklarını hareket ettirmekte zorlanan 16 yaşındaki genç kızın Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonun ardından yüzü güldü.

Sıcak bir cihaza dokunması sonucu elinde 3.derece yanık oluşan 16 yaşındaki Gülbahar Yıldırım, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne başvurdu. El sırtında oluşan skar izleri ve yapışıklıklardan dolayı parmaklarını hareket ettirmekte zorlanan genç kız, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Op. Dr. Erinç Evrensel tarafından muayene edildi. Dr. Evrensel, gerçekleştirilecek operasyonla Yıldırım’a rahat hareket edeceği, yanık izlerinin de azalacağını söyledi. Bunu duyup mutlu olan genç kız hemen ameliyata alındı.

Operasyonu başarı ile gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Op. Dr. Erinç Evrensel, “Hastamız sıcak bir cihazla temas etmiş. Sağ el ve parmaklarında 3.derece yanık oluşmuştu. Yanma nedeniyle el sırtında oluşan skar izleri ve yapışıklıklardan dolayı parmaklarını hareket ettirmekte zorlanıyordu. İleri derecede yanık izleri için hastamıza yapışık dokuların birbirinden ayrılmasından sonra koldan alınan cilt dokusu kullanılarak hareket etmesini sağlaması için gerekli parmak arası cilt dokusunu tekrar oluşturduk. Bir yandan da izler azaltıldı, cilt dokusunun iyi kaynaması için 20 gün kadar özellikli pansumanlarını yaptık. Eli atelde istirahat etti ve cilt dokuları iyileşti. Hastanın fizik tedavi egzersizleri ile parmak hareketlerinin artırmasını sağlayacağız. Hastamız belirli aralıklarla kontrole gelecek ve hastamızdaki güzel sonuçlara hep birlikte şahit olacağız” dedi.

Gerçekleştirilen operasyon sonrası yüzü gülen Gülbahar Yıldırım,” Elimi bir daha rahatça kullanamayacağım diye çok korkuyordum. Doktorum bana çok güven verdi. Operasyon sonrası daha iyiyim. Tedavimin ardından parmağımı eskisi gibi kullanabileceğim için çok mutluyum. Benimle yakından ilgilenen doktorum, ANKA Hastanesi yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ederim” diye konuştu.