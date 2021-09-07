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Ekolojik Bina’da çevre bilinci ve ekolojik yaşam eğitimleri sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren Ekolojik Bina, “Yaz Çocuk Atölyeleri” kapsamında 7-14 yaş grubu çocuklara ekolojiyi öğrenme imkanı sunmak amacıyla hazırladığı bireysel etkinlikler ve atölye çalışmalarını tamamladı.

GAZİANTEP 07.09.2021, 16:51
Ekolojik Bina’da çevre bilinci ve ekolojik yaşam eğitimleri sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren Ekolojik Bina, “Yaz Çocuk Atölyeleri” kapsamında 7-14 yaş grubu çocuklara ekolojiyi öğrenme imkanı sunmak amacıyla hazırladığı bireysel etkinlikler ve atölye çalışmalarını tamamladı.


Büyükşehir Belediyesi’nce 2014 yılında Ekolojik Kent Projesi bina tip örneği olarak inşa edilen ve Tanıtım Bilgilendirme Merkezi olarak işlevsel hale getirilen Ekolojik Bina, ekolojik yaşam ve çevre bilinci eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Ekolojik Bina ve Atölye’de “Yaz Çocuk Atölyeleri” kapsamında 7-14 yaş grubu çocuklara ekolojiyi öğrenme imkanı sunan bireysel etkinlikler ve atölye çalışmaları eğitici ve keyifli bir şekilde nihayete erdirildi. Böylelikle eğitimde yer alan çocuklar, hem çevreyi tanıma fırsatı bularak doğal yaşam kültürünü tecrübe etti hem de yeni dünya düzeninde yerini alacak çevreci modeller için güçlü bir hazırlık süreci geçirmiş oldu.


Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı “Telafide Ben de Varım” programı doğrultusunda eğitimlere katılım sağlayan çocuklara 8 farklı atölye çalışması yaptırıldı. Program sayesinde katılımcılar doğayı nasıl korumaları gerektiğini, daha ekolojik ve temiz bir çevrede yaşayabilmeleri için neler yapmaları gerektiğini eğlenceli bir şekilde öğrendi.


Ekolojik Bina’nın, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında da öğrencilere farklı ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceği belirtildi.

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