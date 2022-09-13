Ekmek satış büfeleri hizmet vermeye başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, merkez ilçelerde hizmet vermeye başlayan Halk Yiyecek ve İçecek Dağıtım İşletmeleri (HAYDİ) büfelerinin ekmek imalatını üstlenen okullardan GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Ziyarette, ekmek üretim süreci hakkında teknik bilgi alarak imalat sürecini takip eden Fatma Şahin, öğrenciler ile üretilen ekmekleri tattı. Şahin, yaptığı açıklamada, daha uygun fiyata daha kaliteli ekmeği vatandaşlar ulaştıracak bir model oluşturduklarını belirterek, “Dün ilk ekmeğimizi dağıttık çok yüksek bir memnuniyet var. Şimdi ekmek üretim kapasitemizi gün geçtikçe yükselterek halkımızın talebini karşılamış olacağız” dedi.

"Ekmek üretim kapasitemizi gün geçtikçe yükselteceğiz"

Meslek liselerinin aranan eleman ihtiyacının giderilmesinde çok büyük önem taşıdığını anlatan Şahin, “Ekmek temel gıdamız ve nimet. Bugün gıda enflasyonunun yaşandığı dünyada en önemli parametre ekmek fiyatları. Burada, en hijyenik koşullarda ve kaliteli ürünlerle ekmek üretiliyor. Biz de bu ürünleri alıp teknik ekibimizle kurduğumuz büfe sistemine dahil ediyoruz. Bu işletmelerimizin tasarımını ve imalatını çok kısa bir sürede tamamladık. Büfelerde çalışan erkek ve kadın personellerimize eğitimlerimizi verdik. Büfelerimize ekmek dağıtım sürecinin sağlıklı bir şekilde yürümesi için sistem oluşturuldu. Tedarik ve takip sürecini bu sistem üzerinde gerçekleştirerek ekmek satış noktalarımızla koordine oluyoruz. Daha kaliteli ekmeği daha uygun maliyetle, daha uygun fiyata vatandaşlara ulaştıracak bir model oluşturduk. Aslında bu da yine bir Gaziantep modeli çok özel bir model. Dün ilk ekmeğimizi dağıttık çok yüksek bir memnuniyet var. Şimdi ekmek üretim kapasitemizi gün geçtikçe yükselterek halkımızın talebini karşılamış olacağız” şeklinde konuştu.

"İçinde bulunduğumuz okul adeta fabrika gibi"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, meslek liselerinin hayatın her alanında olduğu dile getirerek, “Son yıllarda meslek liselerinin öğrencilerinin kendilerini geliştirebilmeleri için çeşitli üretimler yapılıyor. Bizim içerisinde olduğumuz bu okul adeta bir fabrika gibi. Atölyeleri çok geniş ve nitelikli. Ayrıca çok da hijyenik. Burada tek bir sıkıntımız vardı. O da ürettiğimiz ürünleri kime satacağımızdı. Burada sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız kendi sistemini kurarak üretebileceğimiz ekmeği satın almayı garanti etti. Biz de Valilik olarak burada öğrencilerimizle birlikte uygun maliyetle ekmek üretiyoruz. Büyükşehir’e teslim ediyoruz. Büyükşehir de ekmek satış büfelerinde bu ürünlerin satışını planlıyor” ifadelerini kullandı.

11 ekmek satış büfesinin ilk gününde 12 bin ekmek tüketiciyle buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi şehirlilerin daha ucuz ekmek satın alabilmesi için hayata geçirilen Haydi’lerin 17’si Şehitkamil’e, 15’i Şahinbey’e yerleştirildi. Sayısı 32 olan satış yerlerinin 11’i aktif olarak şehirde hizmet vermeye başladı. Kar amacı gütmeden satışların yapıldığı işletmelerde, ekmeğin fiyatı 3 lira olarak belirlendi.

GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ürettiği makinaları kullanarak ekmek satışının ilk gününde ürettiği yaklaşık 17 bin ekmeğin, 12 binini tüketiciyle buluşturdu. Büfelerin tamamının şehrin belirlenen noktalarına konmasıyla ekmek üretim kapasitesi 50 bine ulaşacak.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacak ekmek fabrikası, imalata hazır hale getirilene kadar "Günlük 50 bin Ekmek Üretimi İş Birliği Protokolü" çerçevesinde GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Vedat Topçuoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ait makinaları kullanarak ekmek üretmeyi sürdürecek.

Ekmek fabrikasının hizmet vermeye başlamasıyla satış büfelerinde, francalı tipi ekmekler ile köy, ekşi mayalı, tam buğday unlu, rol, hamburger, tost, kepekli, mısır ekmeği gibi çeşitlendirilmiş ekmekler, glütensiz unla yapılan ürünler ve diğer unlu gıdalardan oluşan birçok ürün de yer alacak.

Halkın ucuz ekmeğe olan ulaşılabilirliğini Haydi’lerle artıran büyükşehir, aynı zamanda kentteki istihdam oranına da ekmek satış büfelerinin artması ve ileriki süreçte kurulacak ekmek fabrikasıyla önemli katkı sunacak.