Eğitim kurumları arasında iş birliği

SANKO Üniversitesi ile Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi arasında bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlere ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, “Üniversite yaşamı, hayatınızda en güzel anların yaşandığı dönemdir” dedi. Prof. Dr. Dağlı, üniversitelerin; gençlerin sosyalleşmeyi öğrendiği, ilk dostlukları, duygusal paylaşımları yaşadığı, seçimlerinin yaşamlarını ne yönde etkilediğini kavradıkları mekanlar olduğunu söyledi. İmzalanan protokolle lise öğrencilerinin bilimsel ve sosyal yöndeki gelişimlerine katkı sunacaklarının altını çizen Prof. Dr. Dağlı, lise gençlerinin şimdiden üniversite yaşamına uyum sağlayabileceği projelere destek vermek istediklerini vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Dağlı ile Yasemin Erman Balsu Okul Müdürü Mustafa Şahin arasında düzenlenen imza törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Yasemin Erman Balsu Okul Müdür Yardımcısı Kemaleddin Muykan ile Rehberlik Birimi Öğretmeni Hakan Baba da katıldı.