Eğitim bilimleri dergisinde özel sayı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından 2016 yılında yayın hayatına başlayan akademik bir dergi olan Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Yıldırım Celkan’a ithafen özel sayı hazırladı.

Gaziantep Eğitim Fakültesinde düzenlenen programın açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, öğretmenlik mesleğinin anlam ve önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Sarıbıyık, ’’Çok kıymetli meslekler ve sanatlar var ama bunlar içerisinde belki en kıymetlisi öğrenen ve öğreten olmak. Sevgili Peygamberimizin, ‘Ya öğreten olun ya öğrenen olun. Ya dinleyen olun. Dördüncüsü olmayın helak olursunuz’ ifadesi bizim için son derece kıymetli. Hoca olarak öğrenci yetiştirmek, Prof. Dr. Hikmet Yıldırım Celkan gibi hocaların hocası olmak, çocuklarımızı bizleri aydınlatmaya devam etmesi son derece şükranla karşılanacak bir hadise. Bilgi yayıldıkça çoğalır, yayıldıkça dostlarınızın yakınlarınızın ve salih insanların sayısı da artar. Bu sebeple Prof. Dr. Hikmet Yıldırım Celkan içinde bulunduğumuz atmosferde bizim için son derece kıymetli bir örnek’’ dedi.

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisinin özel sayısında yer almaktan büyük memnuniyet ve kıvanç duyduğunu belirten GAÜN Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Yıldırım Celkan duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Kelimelerle anlatması zor, bu benim için çok önemli ve iftihar vesilesi. Arkadaşlar büyük, yoğun bir çaba içerisinde oldu. Sadece Gaziantep’ten değil çalıştığım diğer üniversitelerde yetiştirdiğimiz öğrencilerle temas kurarak, duygu ve düşüncelerini istediler. Hocalık mesleğinin övünülecek, en güzel tarafı. Değer biçilemeyecek bir hadise. Herkese teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Uluslararası nitelikte bilimsel bir dergi olan Eğitim Bilimleri Dergisinin altı yıllık bir geçmişi olduğunu aktaran GAÜN Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Ahmet İhsan Kaya, “Dergileri güçlü kılan özel sayılardır. Özellikle sosyal bilimler ve edebiyat fakültelerinde, bu özel sayılarda duayen bilim insanlarına yer vermek bir gelenektir. Eğitim bilimleri alanında da güçlü olan, tanınan, duayen insanları da onurlandırmak adına özel sayıların verilmesi kanaatine vardık. İlk özel sayımızın konusu ‘hocaların hocası’ Prof. Dr. Hikmet Yıldırım Celkan hocamız oldu. Özel temalı sayılarla da bunu bir geleneğe dönüştürmek Fakültemiz ve Üniversitemiz adına iyi bir kazanım olacaktır ” diye konuştu.

Programın sonunda, Prof. Dr. Hikmet Yıldırım Celkan’a günün anısına hediye takdim edilirken, akademik ve idari personel Prof. Dr. Celkan ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.