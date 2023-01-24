Düztepe’ye ve Çamlıca’ya yeni yol

Şahinbey Belediyesi şehrin trafiğini rahatlatmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Şehrin çehresini değiştirmek ve özellikle trafik sorununu ortadan kaldırmak için Özdemirbey 1’nci ve 2’nci etabı, YeşilVadi 12 şeritli yol, YeşilVadi Üç Katlı Köprülü Kavşak, Boğaziçi 1’nci etap çalışmasını başarıyla tamamlayan Şahinbey Belediyesi, Özdemirbey Caddesi’nin yükünü hafifletmek için Türkmenler Caddesi’ni Çamlıca’ya bağlayan yolu şehre kazandırdı.

Şehrimize yeni bir yol daha kazandırdık

Şehrin trafiğini rahatlatmak adına çalışmaların devam ettiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şehrimize yeni bir yol daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkmenler Caddesi’nde daha önce çok dik bir rampa çıkıp, sonrasında yol bitiyordu. Şahinbey Belediyesi olarak Türkmen Caddesi’nde kentsel dönüşüm çalışması ile yeni bir yol açtık. Dik rampaya çıkmadan sol tarafa dönüşte direkt çamlığa ve Düztepe’ye erişim sağlıyoruz. Böylelikle alternatif yol oluşturup, Doğum Evi Kavşağı’nın ve Özdemirbey Caddesi’nin yükünü de böylece hafifletmiş oluyoruz. Yeni yolumuz şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.