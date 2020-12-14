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Düzbağ ve Gaziray projeleri büyükşehir meclis üyelerinden takdir topladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nın 1’inci Bileşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında düzenlendi. Toplantıda Düzbağ ve GAZİRAY projesi konuşuldu. Projelerde gelinen son nokta itibariyle güncel bilgiler paylaşıldı. Projeler, büyükşehir meclis üyelerinden takdir topladı.

GAZİANTEP 14.12.2020, 17:50
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Düzbağ ve Gaziray projeleri büyükşehir meclis üyelerinden takdir topladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nın 1’inci Bileşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında düzenlendi. Toplantıda Düzbağ ve GAZİRAY projesi konuşuldu. Projelerde gelinen son nokta itibariyle güncel bilgiler paylaşıldı. Projeler, büyükşehir meclis üyelerinden takdir topladı.

Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nın 1’inci bileşimi Büyükşehir Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıda, Türkiye’nin 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu problemini ortadan kaldıracak Düzbağ Projesi ve kentin önemli oranda ulaşımını rahatlatacak GAZİRAY Banliyö Hattı mercek altına alındı. Gaziantep Kanalizasyon ve Su İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ve Ulaşım ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Hasan Kömürcü, projelerde gelinen son durum hakkında sunum yaptı, güncel bilgiler paylaşılarak meclis üyeleri bilgilendirildi.

"Düzbağ Projesi şehrimiz için çok önemli"

Meclis’in açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Düzbağ İçmesuyu İsale Hattı için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen açılış töreninde pandemiden dolayı meclis üyelerini aramızda görmememiz bizleri üzdü. Umarız nisan ayında yapılması planlanan aşıların ardından eski güzel günlerimize geri dönüp tekrar aynı güzel havalarda açılışlarımızı, tanıtım toplantılarımızı yapacağız. Düzbağ Projesi şehrimiz için çok önemli. Geleceğimizi garanti altına almak amacıyla emek vermemiz gereken bir proje” şeklinde konuştu.

"Kendi başarı hikayemizi yazıyoruz"

Konuşmasına GAZİRAY Projesi’ne ilişkin değerlendirmeleriyle devam eden Başkan Fatma Şahin, “GAZİRAY Projesi’ne baktığımız zaman hep başkalarının hikayelerini seyrettik, şu anda da kendi başarı hikayemizi yazıyoruz. Birlikten kuvvet doğuyor. Birlikte rahmet var. Gaziantep Modeli dediğimiz birlikte iş yapma modelidir. O yüzden emeği geçen herkese müteşekkirim. Arkamızda duran güçlü bir liderlik var” ifadelerini kullandı.

"Düzbağ yoğun taleple hayata geçen bir proje"

Gaziantep Kanalizasyon ve Su İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler meclis üyeleri için yaptığı sunumda, enerji maliyetlerinin giderek düştüğünden bahsetti. Bölgenin su fakiri olması nedeniyle ortaya çıkan talepler doğrultusunda Düzbağ’a ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Sönmezler, “Düzbağ devreye girmeseydi, Gaziantep’te yaz aylarında su kesintileri yaşanabilirdi. Düzbağ kaynağının şehre gelmesiyle şükürler olsun ki artık böyle bir sorun yaşanmayacak. Kaliteli su şehrimize gelmeyi sürdürecek. 2020 yılında elektiriğe gelecek para tahminen 275 ila 300 milyon Türk lirası arasındayken projenin devreye alınmasıyla şu ana kadar 149 milyon Türk lirası para ödedik.Şehre projeyle birlikte kaliteli su geldi” şeklinde konuştu.

Gaziray’da son durum

Meclis’in devamında Ulaşım ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Hasan Kömürcü, kentteki ulaşım sorununu çözmek için inşaatında sona yaklaşılan GAZİRAY Hattı’nın son durumunu anlattı. Aç-kapa güzergahlarında gelinen son noktayı değerlendirdi. Kömürcü, imar planındaki yolların GAZİRAY hattı ile kesiştiği noktalarda 5 adet alt geçit, 5 adet üst geçit ve 1 adet devlet demiryolu köprüsü yapıldığını 2 adet ise üst geçit köprüsü yapılacağını söyledi. Kömürcü, “Toplu taşıma şehrimiz için çok önemli bir parametredir. Yaklaşık 5 yıl önce kentte ulaşım planlamasını yaptık. Gelecek yıllarda toplu taşımanın nasıl olacağını GAZİRAY projesi ile açıklıyoruz. GAZİRAY Organize 3’üncü Bölge’den başlayarak şehrin kent merkezine uğrayarak doğrudan 38 mahalle gibi şehrin çok büyük bir bölümünün ulaşım ihtiyacına karşılık verecek. Oduncular Sitesi’ne kadar devam eden 24,5 kilometrelik hat üzerinde 16 tane istasyondan oluşuyor, 12 tanesinin inşaatı tamamlandı. 4 Tanesinin yapım çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.
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