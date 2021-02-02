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Dünyanın en büyük maratonuna dördüncü kez ev sahipliği yaptı

Dünyanın en büyük ve kapsamlı oyun geliştirme etkinliği olan “Global Game Jam’e” (GGJ) dördüncü kez ev sahipliği yapan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Zeugma Oyun Teknolojileri ve Oyunlaştırma Merkezi (ZOOM), Güneydoğu Anadolu Bölgesinde GGJ’yi gerçekleştiren tek oyun merkezi olarak, dijital oyun sektörünün üretkenliğine katkı sunuyor.

GAZİANTEP 02.02.2021, 13:44
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Dünyanın en büyük maratonuna dördüncü kez ev sahipliği yaptı

Dünyanın en büyük ve kapsamlı oyun geliştirme etkinliği olan “Global Game Jam’e” (GGJ) dördüncü kez ev sahipliği yapan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Zeugma Oyun Teknolojileri ve Oyunlaştırma Merkezi (ZOOM), Güneydoğu Anadolu Bölgesinde GGJ’yi gerçekleştiren tek oyun merkezi olarak, dijital oyun sektörünün üretkenliğine katkı sunuyor.

Dijital oyun sektörüne yön veren çalışmalar yapmayı amaçlayan HKÜ, GGJ’ye dördüncü kez ev sahipliği yaptı. Her yıl kampüste katılımcıların 48 saat boyunca hiç uyumadan aralıksız olarak, GGJ tarafından belirlenen temalar kapsamında dayanışma ve yardımlaşma ile oyun geliştirdiği maraton, bu sene pandemiden dolayı video konferans yöntemiyle gerçekleşti. Çevrimiçi gerçekleşen oyun geliştirme maratonuna ilgi bu yıl da yoğun oldu.

GGJ’nin teması bu kez “Lost&Found” oldu

Bu yıl Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde dördüncüsü gerçekleştirilen ve Türkiye’nin birçok üniversitesinden öğrencilerin katıldığı GGJ’nin teması “Lost&Found” oldu. Çevrimiçi konferansla bir araya gelen oyun geliştiriciler, belirlenen temaya göre çeşitli oyunlar geliştirdi.

70 kişi, 15 takım, 15 oyun

Video Konferans yöntemiyle düzenlenen Global Game Jam’21 ilk olarak “Oyun Sektöründeki Gelişmeler” paneli ile başladı. Alanında uzman mentörler eşliğinde gerçekleşen dayanışma ve işbirliğinin ön plana çıktığı etkinlikte; 70 kişiden oluşan 15 takım tarafından 15 oyun üretildi. Profesyonel kişilerin, iş hayatlarında yaptıkları ve kullandıkları bazı oyunların uygulamalı olarak gösterildiği etkinlikte katılımcılar, sahip oldukları yetkinlikleri nasıl geliştirmeleri gerektiği hakkında bilgi sahibi oldu.

Oyun geliştiriciler, uykusuz geçen 48 saatin sonunda üretilen oyunların sunumlarını çevrimiçi yaptı. Sunum programına katılan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Dijital bilgisayar oyunları sektörü, ülkelerin kalkınması için önemli bir sektör haline geldi. İhracat potansiyeli çok yüksek. Bu nedenle, özellikle bilgisayar ve yazılım mühendisliği programlarımızda başta olmak üzere, HKÜ olarak biz de bu sektöre uygun ve donanımlı mezunlar yetiştirmeyi hedefliyoruz ve bu yüzden GGJ gibi platformları önemsiyoruz. Oyun geliştiricilerden beklentimiz, çok satan ve oynanan oyunlar kadar, oynayanları tüketime değil üretime yönlendirecek, oynayanı geliştiren, düşündüren ve iyiliğe yönlendiren, zihin geliştirilen oyunlar tasarlamaları. Bu yılki GGJ’nin böyle bir tema kapsamında yapılması bizi daha da mutlu etmiştir” diyerek GGJ’de birinci, ikinci ve üçüncü olan takımları açıkladı.

GGJ’21’de; kayıp kardeşini arayan bir adamı konu alan oyunuyla “Team of Great Guys” takımı birinci, kayıp eşyasını arayan bir adamı konu alan oyunuyla “AnCrown” takımı ikinci, kayıp annesini arayan bir çocuğu konu alan oyunuyla “Dimensions” takımı ise üçüncü oldu.
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