banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi

Dünya sigarayı bırakma günü

SANKO Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nevhiz Gündoğdu, “Sigarayı bıraktıktan üç gün sonra bile daha rahat nefes alacaksınız. Yeter ki kararlı olun” dedi.

GAZİANTEP 05.02.2022, 17:15
Dünya sigarayı bırakma günü

SANKO Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nevhiz Gündoğdu, “Sigarayı bıraktıktan üç gün sonra bile daha rahat nefes alacaksınız. Yeter ki kararlı olun” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sigara kullanan kişilerin solunum yollarında, kullanmayanlara göre çok daha fazla enfeksiyonla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, “Akciğerlere zarar veren ve solunum yollarında ciddi hasarlara neden olan sigara kullanımı KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), kronik bronşit, amfizem gibi kalıcı hastalıklara yol açıyor” uyarısını yaptı.

Sigaranın zararları

Dünyada ve ülkemizde sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, sigaranın zararları ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Sigara tüketimi akciğerlerde bulunan küçük havayollarıyla, dokularında iltihaplı birtakım rahatsızlıklara neden olur. Bunun sonucunda nefes darlığı, göğsünüzde sıkışma, soluk alışverişi sırasında hırıltı oluşur. Sürekliliğinde ise solunum yolları ve akciğerde kalıcı hasarlar yaşanır. Kanserden ve koroner kalp hastalıklarından yaşam kayıplarının yüksek bir oranda temelinde sigara tüketimi bulunmaktadır.”

Sigara tüketiminde psikolojik, fiziksel faktörlerin yanında davranış alışkanlığının da rol oynadığını anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, sigarayı bırakmada en önemli etkenin kişinin kararlılığı olduğuna dikkat çekti.

“Sigarayı bırakmak için destek alabilirsiniz”

Sigarayı bırakmada ilk yapılması gereken adımlardan birinin, sigara tüketimini teşvik eden faktörlerin ortadan kaldırılması olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, şöyle devam etti: “Özellikle farklı meşguliyetler edinmek, mümkünse sigaraya eşlik eden çay, kahve içimini azaltmak, sigara, çakmak gibi doğrudan içmeyi teşvik edici nesnelerden kurtulmak, sigara tüketiminin olduğu ortamlardan kaçınmak, aile ve arkadaş yanında profesyonel destek almak sigarayı bırakmada destek olarak karşımıza çıkmaktadır.”

“Yeniden doğduğunuzu hissedebilirsiniz”

“Yaşam kalitesini sadece düşürmekle kalmayıp, yaşamı yok eden sigara tüketimi için kararlı adımlar atılarak, yeniden doğduğunuzu hissedebilirsiniz” diyen Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, sözlerini şöyle tamamladı: “Sigarayı bırakma kararı verdikten sonra bile kendinizi çok daha iyi ve rahatlamış hissedeceksiniz. Sigarayı tüketmediğiniz iki saatin sonunda vücudunuz nikotini atmaya başlar. 12 saatin sonunda sigara dumanına maruziyetten kaynaklanan dumandan temizlenen ciğerlerinizin çok daha iyi çalışır. İkinci gün koku ve tat alma duyularınızda keskinleşme gözlemleyebilirsiniz. Üçüncü gün daha rahat nefes almaya başlarken, süre uzadıkça sağlığınıza yeniden kavuştuğunuzu adım adım göreceksiniz.”

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 24 36
8. Gaziantep FK 23 35
9. Başakşehir 22 34
10. Kayserispor 24 34
11. Sivasspor 24 31
12. Karagümrük 24 31
13. Kasımpaşa 24 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 23 17
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Bursaspor 21 23
16. Menemen Belediyespor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 22 24
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11