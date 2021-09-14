SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aykut Akyılmaz: “Sepsis hastalığında erken tanı koyarak, tedaviye hemen başlamak ölüm oranlarını ciddi bir şekilde düşürmektedir” dedi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı da olan Dr. Öğr. Üyesi Akyılmaz, Dünya Sepsis Günü nedeniyle bilgilendirme toplantısı düzenledi. Dr. Öğr. Üyesi Akyılmaz, sepsisin halk arasında kan zehirlenmesi olarak bilinen enfeksiyona karşı, vücudun bu enfeksiyonu yenmek için verdiği yanıtın abartılı hale gelerek, organlara zarar vermesi durumu olduğunu söyledi. “Sepsiste, vücut kendi organlarına zarar vermeye başlar ve birçok organda fonksiyon bozuklukları gelişir” diyen Dr. Öğr. Üyesi Akyılmaz, sepsisin tüm dünyada en sık görülen hastalık olmasının yanı sıra, ölüm oranının da yüksek olduğuna dikkat çekti.

Sepsisin toplumdan başlayıp sağlık profesyonellerini ve son olarak yoğun bakımı ilgilendiren ciddi hastalık olduğunu anlatan Dr. Öğr. Üyesi Akyılmaz, şöyle konuştu:

“Sepsis, ülkemiz dahil birçok ülkede halk tarafından az bilinir ve yoğun bakımlarda tedavi maliyetleri yüksektir. Halkı ve sağlık personelini sepsis hakkında bilinçlendirmek ve bilgilendirmek büyük önem taşır. Çünkü erken tanı koymak ve tedaviye hemen başlamak, ölüm oranlarını ciddi bir şekilde düşürmektedir.”