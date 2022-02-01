banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Fransa’da Müslümanlara yönelik çirkin saldırı
Fransa’da Müslümanlara yönelik çirkin saldırı
Instagram'a metaverse özelliği geldi!
Instagram'a metaverse özelliği geldi!
Avrupa’da ara transfer hareketli geçti
Avrupa’da ara transfer hareketli geçti
Vergi istisnasında kapsam genişledi
Vergi istisnasında kapsam genişledi

Dünya Kanser Günü

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, kanserde erken teşhisin, tedavinin temelini oluşturduğunu söyledi.

GAZİANTEP 01.02.2022, 14:11
Dünya Kanser Günü

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, kanserde erken teşhisin, tedavinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yıldırım, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, kanserin dünyanın karşı karşıya kaldığı bir sağlık sorunu olduğunu anımsatarak, “Kanser, dünyada ölümlerin yaklaşık altıda birinin, ülkemizde ise beşte birinin sebebidir” dedi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları / Tıbbi Onkoloji Uzmanı da olan Prof. Dr. Yıldırım, kanserin bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında, tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından büyük bir yük oluşturduğuna vurgu yaptı.

Yılda yaklaşık yedi milyonun üzerinde insanın kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Prof. Dr. Yıldırım, dünya genelinde her yıl tahmini 10 milyon yeni vakayla karşılaşıldığının altını çizdi.

Türkiye’de durum

Ülkemizde görülen kanser konusuna değinen Prof. Dr. Yıldırım, “Sırasıyla erkeklerde akciğer, prostat, kolorektal ve mesane; kadınlarda ise meme, tiroit, kolorektal ve uterus kanseriyle sık karşılaşmaktayız” ifadelerini kullandı.

Kanseri oluşturan faktörler

Ülkemizde ve dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada kanserlerin yer aldığını anımsatan Prof. Dr. Yıldırım, kanserin herkesi etkilediğini bildirdi.

Kanserde yaşam kayıplarının risk faktörlerine değinen Prof. Dr. Yıldırım, özetle şu bilgileri paylaştı:

“Tütün tüketimi, aşırı kilo ya da şişmanlık, meyve ve sebze tüketiminin az olması, fiziksel aktivitenin yetersizliği, alkol kullanımı olmakla birlikte, ölümlerin yüzde 22’lik kısmını oluşturan tütün en önemli risk faktörüdür.

Bunların yanında HPV ve hepatit gibi virüsler düşük ve orta gelirli olarak sınıflandırılan ülkelerde görülen kanser nedenlerinin yüzde 25’lik kısmını oluşturur.

Risk faktörlerinden kaçınarak ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejilerini uygulayarak kanseri yüzde 30-50 oranında önleyebiliriz. Erken tanı ve uygun tedavi seçenekleriyle birçok kanseri iyileştirilebilir"

“Kanserden korunmak için neler yapabiliriz”

Kansere yol açtığı düşünülen faktörlerden uzak durmanın, henüz kanserleşmemiş (prekanseröz) lezyonların kanserleşmesinin önlenmesinin kanserden korunmada çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yıldırım, şu noktalara dikkat çekti:

“Tütün ve tütün ürünleri tüketmeyin ve tüketilmesine izin vermeyin. Haftada 3- 5 gün düzenli egzersizi ihmal etmeyin, aşırı kilo almaktan sakının. Mümkünse günlük 4-5 porsiyon meyve ve sebze tüketmeye özen gösterin, diyette doymuş yağ miktarını en aza indirin. Günlük bir defa düşük doz aspirin alın (kolon kanserine karşı), alkol tüketmeyin ya da en aza indirmeye çalışın. Güneş yanıklarından ve uzun süreli güneş banyolarından kaçının.”

Kanserde erken tanı

Bazı kanser türleri için erken tanı olanaklarının bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kanserin kontrol altına alınmasında korunma ile başlayan tarama ve kanserli hastanın terminal dönemde palyasyonuna kadar uzanan süreçte toplumun ve hekimlerin eğitimi temeldir. Başarı için, multidisipliner (disiplinler arası) yaklaşım büyük önem taşır.”

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11