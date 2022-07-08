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Dülük Tabiat Parkına bayramda girişler ücretsiz olacak

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı tatili süresince Dülük Tabiat Parkı’na girişlerin ücretsiz olduğunu duyurdu.

GAZİANTEP 08.07.2022, 12:01
Dülük Tabiat Parkına bayramda girişler ücretsiz olacak

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı tatili süresince Dülük Tabiat Parkı’na girişlerin ücretsiz olduğunu duyurdu.

Doğal güzelliğinin yanı sıra piknik ve oyun alanlarıyla her yün binlerce kişinin vakit geçirdiği Dülük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatili boyunca Gazianteplileri ağırlamaya devam edecek. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan uygulamanın 12 Temmuz Salı günü sona ereceğini kaydetti. Başkan Fadıloğlu, bayram boyunca girişlerin ücretsiz yapılacağını söyledi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi Dülük Tabiat Parkı’na beklediklerini kaydetti.

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