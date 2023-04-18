Dülük Tabiat Parkı, bayramda ücretsiz

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Bayramı süresince Dülük Tabiat Parkı’nın ücretsiz olacağı müjdesini paylaştı.

İçinde barındırdığı doğal güzelliklerin yanı sıra piknik ve oyun alanlarıyla her gün yüzlerce kişinin vakit geçirdiği Dülük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatili boyunca ziyaretçilerini ücretsiz misafir edecek. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 21 Nisan Cuma günü başlayacak uygulamanın 23 Nisan Pazar günü sona ereceğini kaydetti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sevdikleriyle birlikte doğada keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi Dülük Tabiat Parkı’na beklediklerini dile getirdi.