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Dubai’de yaşayan hasta Gaziantep’te sağlığına kavuştu

Dubai’de yaşayan 50 yaşındaki Habibullah Rahim ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı sebebiyle dizinde oluşan ağrıdan Gaziantep’teki Özel Hatem hastanesinde gerçekleştirilen ameliyat ve tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

GAZİANTEP 05.01.2022, 12:37
Dubai’de yaşayan hasta Gaziantep’te sağlığına kavuştu

Dubai’de yaşayan 50 yaşındaki Habibullah Rahim ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı sebebiyle dizinde oluşan ağrıdan Gaziantep’teki Özel Hatem hastanesinde gerçekleştirilen ameliyat ve tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Dubai’de futbol maçı esnasında düşen Habibullah Rahim’in, dizinde şiddetli bir ağrı ve şişlik meydana geldi. Sonrasında merdiven inerken dizin boşluğa düşme hissi, hareket kaybı, yürürken rahatsızlık gibi şikâyetler nedeniyle yaşam kalitesini oldukça kötü hale dönüşen Habibullah Rahim, ağrılara dayanamayınca ameliyat olmaya karar verdi. Yaptığı araştırmalar sonucunda Gaziantep Özel Hatem Hastanesi’nde spor ortopedisinin çok iyi olduğu bilgisine ulaşan Rahim, Dubai’den Gaziantep’e gelerek Özel Hatem Hastanesi’ne başvurdu. Burada gerekli tedavisine başlanan Rahim, gerçekleştirilen ameliyat ve tedavi sürecinin ardından ağrılarından kurtularak, sağlığına kavuştu.

Rahim’i ameliyat eden ve başarılı çalışmaları ile tanınan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İlker Evişen, Rahim’in sağlık durumu ve yapılan operasyon hakkında bilgi vererek, "Ön çapraz bağ diz ekleminin içinde ve ortasında yer alan ve birbirini çaprazlayan iki bağdan biridir ve dizin dönmesini engelleyen en önemli yapıdır. Bacak kemiğinin uyluk kemiğine göre anormal bir şekilde öne doğru yer değiştirmesini engelleyen en önemli yapıdır. Ön çapraz bağın kopması dizde en sık görülen ciddi bağ yaralanmasıdır. Ön çapraz bağ ameliyatı, dizindeki ön çapraz bağın işlevini geri kazandırmak için yapılan bir cerrahi müdahaledir. Ön çapraz bağ yaralanmaları yaygın olarak basketbol, futbol, kayak ve jimnastik gibi ani hareketler ve dönmeler içeren spor dallarında sık rastlanılır.Dubai’den bize başvuran hastamızın futbol oynadığı esnada ön çapraz bağda dönmeyi engelleyen bandının tam kopması; kaymayı engelleyen bandında kısmi kopması meydana gelmiş. Fiziki muayene ve tetkikler sonrası ameliyata karar verdik.

Hastamızın ameliyatını kapalı yöntemle gerçekleştirdik. Yaklaşık 1cm. boyutunda küçük bir kesiden küçük bir kamerayı diz bölgesine yerleştirdik. Kopmuş olan ön çapraz bağı PL bandı olarak adlandırdığımız bandını anatomik olarak kendisinden aldığımız hamstringtendonu kullanılarak yeniden oluşturmayı sağladık. Buradaki amacımız oluşabilecek diz dönmelerinin önüne geçerek, dizde yaşanan boşluk hissini ve ağrıları ortadan kaldırmaktır. Ameliyatımız başarılı geçti. Hastamızı hemen aynı gün tam yük vererek yürüttük, eklem hareketlerine başladık, 24 saatin sonunda sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz" dedi.

Ağrılarından kurtulduğunu söyleyerek, ülkesine sağlıklı bir şekilde dönecek olmanın mutluluğunu yaşayan Habibullah Rahim ise, "Dubai’de halı saha maçı esnasında düştüm, sol dizimde ciddi bir ağrı hissettim, sonrasında şişlik meydana geldi. Bu düşmeden sonra sol dizimde ağrılarım devam etti, merdiven inip çıkarken çok zorlanıyordum, dizimde boşluğa düşmüş gibi bir his yaşıyordum. 1 yıl boyunca bu sıkıntıları çektim. Gaziantep Özel Hatem Hastanesinin spor ortopedisinde çok başarılı olduğu bilgisine ulaştım. Gaziantep’e geldim. İlker hoca beni öncelikle muayene etti, tetkik istedi. Ön çapraz bağ ve menüsküs yırtığı sebebiyle ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyat oldum, ameliyatım gayet başarılı geçti. Fizik tedavi uzmanları tarafından fizik tedavim uygulandı. Rahatlıkla kalkıp yürüyorum, şikâyetlerim ortadan kalktı. Mutlu ve sağlıklı bir şekilde ülkeme döneceğim. Başta Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İlkerEvişen olmak üzere, sağlık turizmi ekibine, hemşirelere güler yüzlerinden ve ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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