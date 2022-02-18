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Dubai Gulfood 2022 Türkiye için başarılı geçti

13-17 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Türkiye’den 182 firmanın katıldığı Dubai Gulfood 2022 sona erdi. Dubai Gulfood’un durgun geçen iki yılın ardından bu yıl yüksek katılımla geçtiğini ifade eden TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya “Dubai Gulfood 2022 fuarı başarıyla son buldu. Ülkemizden katılan firmaların fuar süresince gördüğü yoğun ilgi katılımcılarımızı memnun etmiştir” dedi.

GAZİANTEP 18.02.2022, 12:55
Dubai Gulfood 2022 Türkiye için başarılı geçti

13-17 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Türkiye’den 182 firmanın katıldığı Dubai Gulfood 2022 sona erdi. Dubai Gulfood’un durgun geçen iki yılın ardından bu yıl yüksek katılımla geçtiğini ifade eden TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya “Dubai Gulfood 2022 fuarı başarıyla son buldu. Ülkemizden katılan firmaların fuar süresince gördüğü yoğun ilgi katılımcılarımızı memnun etmiştir” dedi.

Pandemi nedeniyle son iki yıldır katılımın az olduğu uluslararası fuarların 2022 itibarıyla eski günlerine dönmesi ve gerek katılımcı gerekse ziyaretçi sayısının artması dikkat çekiyor. Dünya gıda fuarlarının amiral gemisi niteliğini taşıyan ve sektörün en büyük fuarı olma özelliğiyle Ortadoğu başta olmak üzere Afrika, Avrupa ve ABD’li üretici ve alıcıları buluşturan Dubai Gulfood 2022 sona erdi. Türkiye’den 182 markanın katıldığı fuarın ilk günden itibaren adeta ziyaretçi akınına uğradığını ifade eden TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya “Dubai Gulfood 2022 bütün katılımcılar için olduğu gibi ülkemizden katılan firmalarımız için de yeni bir başlangıç oldu. Son iki yıldır pandemi nedeniyle ziyaretçi ve katılımcı sayısında düşüş gözlemlenen Dubai Gulfood Fuarı, bu yıl adeta ziyaretçi akınına uğradı. Afrikalı, Ortadoğulu ve Avrupalı ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın bir çok bölgesinden ziyaretçilerin katıldığı fuarda ülkemiz firma temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde de beklenenin üzerinde bir ziyaretçi akımı olduğu ifade edildi. Elbette bu 2022 için yeni bir başlangıç. E ticaret ve E İhracatın geliştiği son iki yılda geleneksel fuarcılığın da yeniden hayat bulması önemli bir gelişme. Bizler elbette üyelerimizle birlikte üretimi arttırmak, ihracatımızı arttırmak ve özellikle yüksek katma değerli ürünlerimizi geliştirerek uluslararası pazarlardan daha fazla pay almak istiyoruz. 2022 yılıyla ilgili Türkiye hedefimizi 11 milyar dolar olarak belirledik. Önümüzde bundan sonra dünyanın farklı kıtalarındaki fuarları var” dedi.

Güneydoğu’yu 27 firma başarıyla temsil etti

Dubai Gulfood 2022’ye Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 27 firmanın katıldığını da ifade eden Başkan Altunkaya “Sektörümüzle ilgili ihracat kültürümüz her geçen gün farklı boyutlarla gelişimini sürdürürken yetişmiş insan iş gücünün artması da elbette sektörümüzde olumlu dönüşler almamızda büyük bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden özellikle Gaziantep ağırlıklı olmak üzere 27 firmamız Dubai Gulfood 2022’nin adeta en fazla ilgi gören markaları haline geldi. Önümüzdeki süreçte fuarın üretime, istihdama ve ihracatımıza yansımalarını olumlu göreceğimize inanıyorum” diye konuştu.

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