Dr. Öğr. Üyesi Taşkıran, oruç ve faydaları hakkında bilgi verdi

Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları ve Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, Ramazan orucu ve faydaları ile açlık (fasting) kavramı hakkında bilimsel veriler eşliğinde açıklamalarda bulundu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları ve Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, Ramazan orucu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, Ramazan orucu ve faydaları ile açlık (fasting) kavramı hakkında bilimsel veriler eşliğinde yaptığı açıklamada, “Plutarkhos’a göre ‘İlaç kullanmak yerine bir gün oruç tutun’, Paracelsus (1493 - 1541), ‘Oruç en büyük çaredir, içinizdeki doktordur’ sözleri orucun faydalarını açıklamaktadır. Oruç tutanların çoğu bunu isteyerek yapar. Bazen de istemeden mecbur kalabilirler. Örneğin, bir kişi hasta olduğunda vücut o kişiyi oruca ‘zorlayabilir’. En son ne zaman grip veya bağırsak hastalığı gibi bir enfeksiyon geçirdiğinizi düşünün. İştah kesilir ve yemek istemezsiniz. Bir hastalık veya yaralanma sırasında iştah kaybı, vücudun onarım mekanizmaları tam güçle çalışırken mevcut patojen mikroplar açlıktan ölürken, vücudun sağlığı yeniden kazanmasına yardımcı olmak için dengeyi yeniden sağlama girişimidir. Çoğu durumda oruç, manevi nedenlerle, ‘ruhu arındırmak’ veya daha yüksek bir ‘varlık durumuna veya farkındalığa’ ulaşmak amacıyla tutulur. Son zamanlarda bilim bize orucun aslında beden için olduğu kadar zihin için de faydaları olduğunu göstermiştir. Oruç tutmanın tersi olan aşırı yemenin zihin üzerinde köreltici bir etkisi vardır. Ayrıca, son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, açlık dönemlerinde ortaya çıkan kalori kısıtlamasının kilo vermeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bilimsel araştırmalara göre, bel çevresini küçültmenin ötesinde, oruç tutmak ve kalori kısıtlaması da kişinin ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir. Bilim adamlarına göre bu, SIRT1 ve SIRT2 genlerinin aktivasyonu nedeniyle oluşur. Bu genler, yaşlanma sürecini yavaşlatan proteinler üretir. Başka bir deyişle, oruç tutmak aslında daha uzun yaşamanıza ve daha sağlıklı olmanıza yardımcı olabilir. Orucun faydaları kilo kaybı, kanser hücrelerini öldürebilmektedir-Otofaji, bağışıklık sistemini güçlendirir, ömrü uzatır, insülin direncini azaltır. Azaltılmış insülin üretimi- Artmış insülin duyarlılığı (kan şekeri düşeceği için şeker hastalarının oruç tutmadan önce doktorlarına danışmaları gerekir), Yaklaşık 24 saat sonra enerji artışı, vücuttaki iltihabı azaltır, İnsan vücudunun oksidasyonunu veya ‘paslanmasını’ azaltır (Detoksifikasyon), iyileştirilmiş zihinsel sağlık ve depresyon ve anksiyete semptomlarının azalması olarak açıklanabilmektedir” diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, orucun tedavi olarak önerilebileceği hastalıklar hakkında da bilgi vererek, “İnsülin kullanmayan Tip 2 diyabet hastaları, ileri düzeyde olmayan kalp ve hipertansiyon hastaları, hipotiroidi ve hashimoto hastaları, grip ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar, kanser hastaları gibi birçok kronik hastalıkta oruç bir tedavi yöntemi olarak önerilebilir. Sonuç olarak oruç ve açlık aslında en iyi detoks yöntemi ve şifa aracıdır” dedi.