Dr. Murat Gök Medical Park Gaziantep’te

Medical Park Gaziantep Hastanesi alanında uzman olan hekimleri bünyesine alarak kadrosunu güçlendiriyor.

Medical Park Gaziantep Hastanesi son olarak Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Murat Gök’ü bünyesine kattı. Hastanede görevine başlayan Op. Dr. Murat Gök hasta kabulüne başladı.

Op. Dr. Murat Gök kimdir?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Murat Gök 2007 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini ise 2014 yılında İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Türkiye’nin birçok yerinde görev yapan Op. Dr. Gök ilk olarak 2013 ile 2014 yılında Ceyhan Devlet Hastanesi’nde, 2014 ve 2019 yılları arasında İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalıştı. 2017 yılından 2019 yılına kadar Altay Spor Kulübü’nde Futbol takımı hekimliği görevini başarıyla yerine getirdi. 2019 ve 2021 yılında ise Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’nde hizmet yaptı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Gök, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği ( TOTBİD), Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD), Kalça Diz Artroplasti Derneği (KADAD ) ile Gaziantep Tabip Odası üyesidir.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Gök bir çok sertifika ve kursa da katılım sağlamıştır. Bunlardan bazıları; Ortopedik Travma Kampı, XII. Temel Artroplasti Kursu, XIII. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi ( TUSYAD) Kongresi, X. İleri Artroplasti Kursu “Diz Artroplastisi”, 4. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, 16. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, Omuz Kadavra Kursu, 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 13. Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Kursu, AO Travma Kursu, 18. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri “Ön Çapraz Bağ’’ olarak sıralanmaktadır.

Op. Dr. Murat Gök’ün ilgi alanları ise, Artroplasti ( Eklem Protezi), Artroskopik Cerrahi (Kapalı Eklem Cerrahisi), Travma, Spor Yaralanmaları, PRP, Kök Hücre Uygulamaları olarak öne çıkmaktadır.