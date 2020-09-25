Dr. Mehmet Kaya ANKA ailesine katıldı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nin hekim kadrosu güçlenmeye devam ediyor. Hekim kadrosuna dahil olan Dr. Mehmet Kaya, Acil Servisi’nde görev yapacak.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nin hekim kadrosuna yeni bir hekim daha katıldı. Acil Servis Hekimi Dr. Mehmet Kaya ANKA’nın Acil servisinde göreve başladı. Kaya’nın göreve başlaması ile birlikte ANKA Hastanesi Acil Servis’deki hekim sayısı 6’ya yükseldi.

Dr. Mehmet Kaya kimdir?

Doktor Mehmet Kaya, 1968’te İslahiye’de doğdu. 1993 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Kaya, devlet hastanesi ve özel hastaneler olmak üzere birçok sağlık kuruluşunda görev yaptı. 27 yıllık hekim tecrübesi ile göreve ANKA Hastanesi’nde devam edecek olan Dr. Kaya, Acil Tıp alanlarında faaliyet gösterecektir. ANKA Hastanesi Acil Servis’i tecrübeli hekim kadrosu, acil servis alanında deneyimli hemşire ve sağlık personellerinden oluşan dinamik kadrosu ile tüm acil vakalara hasta haklarına saygılı, etik, hızlı ve güvenilir bir şekilde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. ANKA Hastanesi acil servisi, ideal bir acil serviste bulunması gereken tüm tıbbi ekipman ve ilaçlara sahip olup, hijyen kurallarının eksiksiz olarak düzen ve disiplin içinde çalışmaktadır. ANKA acil servisinde her türlü hastaya ilk müdahale, resusitasyon (yeniden canlandırma) ve acil hastalıkların tedavisi yapılabilmektedir.

Gündüz acil servisten hizmet alan hastalar, mevcut tüm branşlardan destek alınarak değerlendirilmektedir. Gece saatlerinde ise hastalar hastane içinde kendi birimlerinde nöbetçi olan hekimler tarafından desteklenmektedir.