Dr Hasan Benar: "Kış güneşi yaşlandırıyor"

Dr Hasan Benar, cildimizi yaşlandıran en önemli çevresel faktör zararlı güneş ışınları olduğunu belirterek, "kış güneşi yapmaz" düşüncesinin tamamen yanlış olduğunu ifade etti.

Dr. Hasan Benar, ilerleyen yaşla birlikte, ciltteki kollajen ve azaldığını ve bunun sonucunda da ciltte kırışıklar, sarkma, mat görünüm gibi problemler gelişmeye başladığını hatırlatarak, cildi yaşlandıran en önemli

çevresel faktörün ise zararlı güneş ışınları olduğunu kaydetti. Kışın güneşinin de cilde zarar verdiğini anlatan Dr Benar, kar taneleri güneş ışınlarını cilde yüzde 75 gibi yüksek bir oranda yansıtabilidiğini Bu nedenle sadece yaz mevsiminde değil, kış aylarında, özellikle de karlı günlerde güneşin zararlı ışınlarından korunmanın çok önemli olduğunu ifade etti.

Güneş ışınlarının yol açtığı zararı anlatan Benar, "Zararlı UVA ve UVB ışınları nedeniyle cildimize destek sağlayan elastin ve kollajen yapısını bozuyor. Bunun sonucunda; ciltte incelme, kuruluk ve kırışıklık oluşuyor. Ayrıca ciltte ton farklılıkları, kalıcı kahverengi ve kırmızı lekeler, çok daha önemli cilt kanseri de gelişebiliyor. Dolayısıyla SPF 30 ve üstü bir ürünü, havanın güneşli veya bulutlu olduğuna bakmaksızın, yılın dört mevsimi düzenli olarak kullanmak gerekiyor. Güneşin zararlı ışınlarını yansıttığı için karlı ve güneşli havalarda koruma ürününü 2 saatte bir uygulamanız faydalı olacaktır.

Dr Hasan Benar güneşten koruyucuların fiziksel ve kimyasal koruyucular olmak üzere ikiye ayrıldığını belirterek, korunma yöntemlerini şöyle anlattı:

"Fiziksel koruyucular ciltte bir tabaka oluşturarak, güneşin zararlı ışınlarını yansıtırlar. Çinko oksit ve titanyum dioksit gibi doğal mineraller içerirler. Etkileri, sürüldükleri anda başlar. Deriden emilimleri, alerji riskleri yoktur. Çocuklar, hamileler, hassas, akneli, rozasealı ciltler ve kimyasal malzemelerden kaçınmak isteyenler için daha uygundur. Geniş alanlarda kullanılabilir. Kimyasal koruyucular ise içerisinde potansiyel olarak deriden emilebilen filtreler içerirler. Yüzücü, sporcu gibi su geçirmez bir seçenek isteyen ya da tekrarlamayı unutabilecekler için uygundur. Güneşle temastan 20 dakika önce sürülmelidir. Alerjik, toksik, hormonal etkileri olabilir. Sistemik emilimleri olabileceği için geniş alanlarda kullanımı çok uygun değildir. Havanın kapalı olduğu bir kış gününde güneşin zararı ancak yüzde 20 ile yüzde 30 oranında azalır. Şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremleri kış mevsiminde de mutlaka kullanılmalıdır. Kış mevsiminde sebze ve meyvelerden alınan vitamin ve minerallerin deriye oldukça faydalıdır. Alınan vitaminler cildi rahatlatarak, deriye parlak bir görünüm sağlar. Özellikle havuç içerisinde bulunan Beta Karoten’i kış mevsimi boyunca tüketmeye özen gösterilmelidir. Mevsim içerisinde yetişen sebze ve meyveleri tüketmeye özen gösterin. Su kaybını önlemek için sıvı tüketimini artırmak oldukça önemlidir. Su tüketimi kış mevsiminde azaltılmamalı, cildin nem dengesini kaybetmemesi açısında günde 1,5 - 2 litre su içmeyi ihmal etmeyin ! Kış aylarında bol bol çorba ve bitki çayı tüketebilirsiniz. E ve D vitamini için balık ve kurutulmuş meyve yiyebilirsiniz. Badem, ceviz, fındık, çam fıstığı, Antep fıstığı, kivi, rezene, ıspanak cilt için mükemmel E vitamini kaynaklarıdır."