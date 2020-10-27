Dr. Ercüment Erbaş’tan başarılı bir operasyon daha

Gaziantep’te bir fabrika işçisinin çalıştığı sırada makineye kaptırması sonucu kopan kolu, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Vasıl Ercüment Erbaş tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla yerine dikildi.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Vasıl Ercüment Erbaş başarılı bir operasyona daha imza attı. Bir fabrika işçisinin çalıştığı sırada makineye kaptırması sonucu kopan sağ kolu Op. Dr. Erbaş tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla yerine dikildi.

Gaziantep’te 43 yaşındaki B.K, fabrikada çalıştığı sırada sağ kolunu makineye kaptırdı. Durumu gören fabrika çalışanları hemen makineyi durdurup, itfaiye ve 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri şahsın sıkışan kolunu makineden çıkardı. Kopan kolunu sadece bir deri parçası tutan işçi için işletme yöneticileri bu tarz zor ve riskli ameliyatları başarı ile gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Vasıl Ercüment Erbaş’ın koordinatörüne ulaştı. Görüşmenin ardından vakit kaybedilmeden Op. Dr. Erbaş’a ulaştırılan işçinin kolu 6 saat süren operasyonla yerine dikildi.

“Zamanında müdahale önemli”

Op. Dr. Erbaş yapılan başarılı operasyonla ilgili şu bilgileri vererek, “Hastamız bize getirildiğinde kopan kolunu sadece bir deri parçası tutuyordu. Kemik, kas ve tendonlarda ciddi yaralanma oluşmuş ve dokularda eksiklikler mevcuttu. Ağır ezilme yaralanması ve kol kopmasıyla başvuran hastamızın ameliyatını ortopedi doktorumuzla birlikte gerçekleştirdik. Mikro cerrahi teknik ile gerçekleştirdiğimiz operasyonda damarları, sinirleri, tendonları, kemikleri onararak omuz seviyesinden kopan kolu başarılı bir şekilde yerine diktik. Tendon transferleri ile elin ve kolun fonksiyonları arttırmaya çalıştık. Replantasyon yani yerine dikme işlemi yapılan hastalarda özellikle ilk 2 hafta uzuvların yaşaması açısından kritiktir. Biz bu kritik süreci atlattık. Uzuv kopmalarında tecrübeli bir hekimin müdahalesinin yanı sıra zaman çok önemli. Bu gibi kopmalarda kritik süre 4-6 saattir, bu süre aşıldığında kopan bölgede hücre ölümü başlar. Bu nedenle bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden başvurulması kopan uzvun tekrar yerine dikilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Hastamız bize hemen getirildi. Müdahalede geç kalınmış olsaydı kolun kesilen kısmını nakletmek mümkün olmayacak ve hasta kolsuz kalacaktı” dedi.

“Hiç umudum yoktu”

Kopan kolu yerine dikilen B.K, ameliyat sonrası uyandığında elini yerinde görünce çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Her şey çok ani gelişti. Çalışırken bir anda kolumu makineye kaptırdım. Ondan sonra da şoka girdim. Kolum koptuğunu duyduğumda dünyam başıma yıkılmıştı. Ameliyatın ardından gözümü açtığımda kolumun yerine dikildiğini gördüm. Dünyalar benim oldu. Hiç umudum yoktu. Bu benim için gerçekten bir olay. Op. Dr. Erbaş ve ekibine ne kadar teşekkür etsem az. Dr. Erbaş, beni hayata yeniden bağladı” diye konuştu.