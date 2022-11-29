Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri kitabının 8. baskısı yayımlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazikültür AŞ, Özden Mermer Özsabuncuoğlu tarafından hazırlanan “Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri” kitabının 8. baskısını okuyucuyla buluşturdu.

Gaziantep mutfağının lezzet ve malzeme kullanış çeşitliliği hakkında bilgi veren eser, Panorama 25 Aralık Müzesi, Gaziantep Zeugma Müzesi ve Arkeoloji Müzesi Gazikültür mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür’ün internet sitesi magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunuluyor. İngilizce’ye de çevrilen kitap, bütün dünyada yemeğin Oscar’ı olarak nitelendirilen 2019-Dünya Yemek Kitapları Yarışması’nda (Gourmand World Cookbook Awards 2019) UNESCO Gastronomy Books kategorisinde dünya ikincisi seçildi.

Öte yandan sadece İngilizce dilindeki kitapları yarışmaya kabul eden New York City Big Book Award 2021’e sunulan “Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri” adlı eser, bu yarışmada da Cookbooks-Regional kategorisinde dünya birincisi olarak ödüllendirildi. Dünyaca ünlü Gaziantep yemeklerinin yer aldığı ödüllü kitabın koordinasyonunu Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver, editörlüğünü ise Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar yaptı.

Kitabın editörlüğünü üstlenen Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, okurlar tarafından yoğun talep gören kitap hakkında şunları söyledi:

"Gaziantep mutfağı, 2015 yılında gastronomi dalında, dünyanın en önemli sekiz mutfağından biri oldu. Böylece dünya çapında önemi tescillendi. UNESCO Gaziantep mutfağının lezzet ve çeşitliliğini bu ağa dahil ederek, Gaziantep’in potansiyelini ortaya koydu. UNESCO’nun tescillemesiyle birlikte dünyada genellikle ülke adlarıyla anılan mutfaklar arasına kendi şehir adıyla giren Gaziantep mutfağı, Türk mutfağı arasında yegâne bir özelliğe sahip olduğunu bütün dünyaya tanıttı. Bu zengin mutfak, bugünkü nesillere kültür mirası olarak kalmıştır. Gaziantep mutfağı; et ve sebzenin en uygun oranlarda karıştırılıp sunulduğu yemekleri içerir. Sebzeler hem taze hem kurutulmuş hem de salamurası yapılmış halde tüketilir. Gaziantep mutfağında meyveler de önemli bir yer tutarak dengeli beslenme yanında sağlıklı ürünler de sunar. Gaziantep mutfağında hemen hemen hiçbir şeyin atılmadığını, bir şekilde değerlendirilerek israftan kaçınıldığı görülür. Gaziantep mutfağı da yakın çevresindeki iller ve ülkeler ile bir zamanlar içinde barındırdığı çeşitli din ve ırklara mensup grupların mutfaklarından ve damak zevklerinden etkilenerek, bugünkü zenginliğine ulaşmıştır. Son verilere göre Gaziantep mutfağına ait 291 değişik yemek çeşidi, tescillenmiş olup sırada tescillenmeyi bekleyen bir o kadar daha yemek çeşidi vardır. Gaziantep mutfağı baharat, zeytinyağı, et ve tahıl çeşitleriyle birbirinden lezzetli geleneksel tatlar içeren 500 çeşide yaklaşan bir yemek yelpazesine sahiptir."