Halı ve zemin kaplamaları sektörlerinin buluşma noktası “DOMOTEX Turkey” kapılarını açtı

Halı ve zemin kaplamaları alanında sektör firmaları ve profesyonellerini bir araya getiren DOMOTEX Turkey, yerli ve yabancı toplam 216 firmanın katılımıyla Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.

Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Gaziantep Halıcılar Odası ve Deutsche Messe Hannover Fairs Türkiye Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen DOMOTEX Turkey Fuarı, 14-17 Mayıs tarihleri arasında Ortadoğu Fuar Merkezinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

"Dünya halı sektörünün kalbi Gazi şehirde atıyor

Fuarın açılış töreninde konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım dünya halı sektörünün kalbinin Gaziantep’te attığına vurgu yaparak şunları dile getirdi: "Bugün Gaziantep’teki tezgahlarda 321 milyon metrekare halı dokuyarak Türkiye’deki halı üretiminin yüzde 78’ini gerçekleştiriyoruz. Dünyadaki ihracatın yüzde 61’i bu tezgâhlarda üretiliyor. Sektör binlerce kişiye iş kapısı oluyor, birçok sektör için de sinerji yaratıyor. Bunun anlamı şu, dünya halı sektörünün kalbi Gazi şehirde atıyor. Kur dengesi ve fiyat istikrarını sağlayacak güçlü aksiyonlar alarak reel sektör desteklenirse emin olun Gaziantep halı kadar güçlü birkaç sektörün daha üretim ve ihracat üssü olabilir. Gaziantep, bunu başarabilecek potansiyele, bilgi ve deneyime sahiptir."

Katılımcılar sadece fuarı değil Gaziantep’i de deneyimliyorlar

Fuarların, kentin ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra markalaşmasına da katkı sunduğunu söyleyen Yıldırım, “Bir fuar, organize edildiği bölgede, ulaşımdan konaklamaya, yeme içmeden alışverişe ve ulaştırma sektörlerine kadar katma değer yaratarak bölge ve ülke ekonomisine ve dolayısı ile istihdama da ciddi katkılar sağlamakta. Buraya 14 ülke ve 81 ilimizden gelen misafirlerimiz, sadece sektördeki ürünleri, gelişmeleri inceleme ve yeni iş bağlantıları kurma deneyimini yaşamıyorlar. Fuarı, Gaziantep ile birlikte deneyimliyorlar.” Diye konuştu.

"Hedef 4 milyar dolar ihracat"

Fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, DOMOTEX Turkey’in yeniliklerin fuarı olacağını belirten Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Annika Klar şunları söyledi: “Sektörün bölgesindeki en büyük buluşma merkezi olan fuarımız; yeni pazarlara açılma açısından her zamankinden daha fazla öneme sahip. Domotex Turkey, sektörün büyümesine katkısı ile her geçen sene sektör için önemini artırıyor. Bunun en güzel kanıtı da bugün fuarımıza katılan ulusal ve uluslararası firmaların sayıca çokluğu. Türkiye’nin halı ve zemin kaplamaları sektöründeki gücünün önemli bir göstergesi olan bu durumun ihracata yansıması da kaçınılmaz olacaktır. 2021 yılını 3.2 milyar dolarlık bir ihracat hacmi ile kapatan Türkiye, Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı DOMOTEX Turkey’in katkısıyla 2022 yılında 4 milyar dolarlık bir ihracat girdisi hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşma yolunda DOMOTEX Turkey’in büyük fayda sağlayacağına inanıyorum.”

"Bu fuar halıcıların bayramı"

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Kaplan da halıcıların bu fuarla adeta bayramı yaşadığını belirterek, "500’ü aşkın halı tezgahı, 200 civarında halı üreticisi, 50 binin üzerinde çalışanı ve dünya halı modasına yön veren bilgi ve kültür birikimiyle sahip olduğumuz bu güç doğru kullanıldığında, yaşadığımız sıkıntılar ve sektörlerin tamamını etkileyen bu krizler elbette çözülecektir. Bizler uzun yıllardır dersimize iyi çalışıyoruz. Dünya devi olmamız bir gecede olmadı. ’Dünya halı sektörünün başkenti’ unvanını akşamdan sabaha kazanmadık. Büyük emekler, büyük çabalar ve hayaller sektörümüzü bulunduğu konuma getirdi." diye konuştu.

"Bu başkentliliğin mutlaka sürdürülmesi lazım"

Törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül de şehrin halı sektöründeki başarısının sürdürülmesi gerektiğini söyleyerek şunları ifade etti: “Halının yüzde 78’i burada üretiliyorsa burası halının başkentidir. Bu fuarların olabildiğince genişlemesi ve duyurulması lazım. Bu başkentliliğin mutlaka sürdürülmesi lazım. Lojistik anlamda çok önemli olan İskenderun-Hassa tünelinde sona yaklaşıldı. İskenderun Limanı’na çok daha çabuk ulaşılacak, ihracatta üstünlük sağlanacak. Bunun yanında demir yolu hattı yapılacak. Bu yıl ihale edilecek. Böylelikle limana çok hızlı ulaşacağız. Bu daha ihracat için önemli bir adım."

"Yeşil ve akıllı şehir oluşturmak bizim başlığımız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, fuardaki konuşmasında sanayideki yeşil dönüşümün önemini vurgulayarak yeşil ve akıllı şehir imajını Gaziantep’te oluşturmak konusunda çalıştıklarını aktardı.

Gaziantep halı sektörü temsilcilerini yazdıkları başarı hikâyesi için kutlayan Şahin şunları söyledi: “Yeşil ve akıllı şehirler oluşturmak bizim başlığımızdır. Bu konuda çok hızlı çalışarak büyük gayretler gösteriyoruz. Bu şehrin sanayisi nasıl yeşile dönüşecek. Sanayinin attığı atığın balığı öldürmemesi, ağacı kurutmaması ve insanı kanser etmemesi için ne yapmak gerekiyor. Bugün organize sanayimiz ileri teknoloji arıtmaya geçerken ön arıtma dediğimiz şey ne kadar kirletiyorsan o kadar temizle mantığıyla yeşil sanayi olmak için gayret gösteriyoruz.”

Törende konuşan Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise halı sektöründeki deneyimlerinden bahsetti ve sektörün 90’lı yıllardan bu zamana gelişindeki başarısına vurgu yaparak sektör temsilcilerini tebrik etti. Gaziantep’in fuarcılıktaki gelişimini de kutlayan Erdoğan, Domotex Turkey’in sektör, şehir ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Makine halısı ve kilimlerinden tekstil yer döşemelerine, laminat parke malzemelerinden el yapımı halı ve kilimlere kadar en yeni ürün ve teknolojilerin tanıtımı için mükemmel bir ortam sağlayan DOMOTEX Turkey Fuarı’nın açılış törenine; Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri Sermet Atay, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu Nejat Koçer, Muhittin Taşdoğan, Ahmet Uzer, Müslüm Yüksel, GTO Meclis Başkanı M.Hilmi Teymur, GSO Başkanı Adnan Ünverdi, GTB Başkanı Mehmet Akıncı ile diğer protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti, fuar alanını gezdi. Yerli ve yabancı firmaların yaklaşık 25.000 m’lik alanda ürünlerini sergilediği DOMOTEX Turkey; cumartesi, pazar ve pazartesi günleri saat 10:00 - 18:00, salı günü ise 10:00 -17:30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.