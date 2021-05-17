Doku Kumaş Tasarımı yarışmasına başvurular sürüyor

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, Tekstil Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen Doku Kumaş Tasarım Yarışması kapsamında düzenlenen online buluşmada GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı A. Fikret Kileci ve yarışma koçu Dilek Hanif üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) Yönetim Kurulu Başkanı A. Fikret Kileci ile ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif, Doku Kumaş Tasarım Yarışması kapsamında üniversite öğrencileri ile online platformda buluştu. Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen buluşmada, yerli üretim, yerli fikir ve yerli yetenek dayanışması sergileyen yarışmanın gençlere yeni fırsatlar sunan yönü vurgulandı. Yarışmaya özellikle üniversite öğrencilerinin büyük bir ilgi gösterdiğini belirten GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı A. Fikret Kileci, “Türkiye’nin köklü kumaş tasarım kültürünü Gaziantep’in tekstildeki üstün konumu ile birleştirerek, Türk kumaş tasarımının gücünü dünyaya ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunu da gençlerimizle birlikte yapacağız. 21 Haziran tarihine kadar başvurular devam edecek. Yarışmanın finalini ekimde yapacağız” dedi.

Buluşmada öğrencilerinin sorularını yanıtlayan moda tasarımcısı Dilek Hanif, “Bana bu proje geldiğinde hiç tereddüt etmeden güzel bir ekiple yepyeni işler yapmanın hayaliyle kolları sıvadık ve yola çıktık. Yeni ve farklı ürünler ortaya çıkacağını düşündüğüm için bu yarışmada koçluk yapmaya karar verdim.” dedi. Dilek Hanif yarışmacıların kumaş tasarımlarıyla çok özel bir koleksiyon hazırlayacağını hatırlattı.

"Yarışmanın kazananı tüm katılımcılar olacak"

Buluşmada gençlerin tüm fikirlerini önemsediklerinin altını çizen Fikret Kileci, “İlk defa düzenlediğimiz kumaş tasarım yarışmasıyla ilgili olarak özellikle gençlerin tüm öneri ve fikirlerini önemsiyor ve dikkate alıyoruz. Yarışma ile katma değerli ürün geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef ile yola çıktık. Yarışmamızın en önemli özelliği ise sınırlarının olmaması. Tek şartımız, yarışmacılarımızın daha önce İşbirliği Kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında ilk 3’e girmemiş olması. Bunun dışında yarışmaya katılan tüm adaylarımızı tamamen özgür bıraktık. Bu yarışmanın kazananı aslında tüm katılımcılar olacak" dedi.

“Marka olmanın yolu inovasyondan geçiyor”

Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın tasarımın ön planda olduğu ve jürinin de teknik ve tasarımı değerlendireceği bir yarışma olacağını kaydeden Kileci, “Tasarımcısından tekstilcisine, ihracatçılardan üretim tesisine kadar geniş bir yelpazeyi bu yarışmanın içinde barındırıyoruz. Türkiye ve Gaziantep olarak köklü bir kumaş ve üretim kültürümüz var. Doku Kumaş Tasarım Yarışması ile kültürümüzü taçlandırarak başkalarının yaptığını yapmak değil, örnek işler yapmak istiyoruz. Gaziantep, ihracat tarafında çok iyi. Son dönemlerde global pazarda boy gösteren markalar çıkardık. Bu markaların pazar paylarını korumak için yeni tasarımlara ihtiyaç duyduğu aşikâr. Diğer taraftan global pazarda diğer markaların var olmasının tek yolu inovatif tasarımlardan geçiyor. Dolayısıyla birlik olarak bu tarz organizasyonlara, kumaş tekniğine, tasarıma ve tasarımcılara çok önem veriyoruz. Gelen tüm fikir ve önerileri de dikkate alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarışmanın finali Ekim’de

Yarışma hakkında bilgi veren Kileci, “Bildiğiniz gibi salgın nedeniyle alınan tam kapanma tedbirleri 17 Mayıs’a kadar sürecek. Bizler de yarışmaya başvurularda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına 17 Mayıs olan son başvuru tarihimizi 21 Haziran olarak değiştirdik. İlgililer yarışmamıza "dokusundasanatvar.org" adresinden başvuru yapılabilecek. Sonuçları ekim ayında açıklanacak yarışmamız sonucunda birinciye 100 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye 25 bin TL ödül vereceğiz. İlk üçe giren yarışmacılarımız uygun görülmesi halinde 2 yıl süreyle uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki merkezlerde eğitim görme imkânına sahip olacak. Yarışmada ikinci değerlendirmeyi geçen 10 finalistimize ise belirleyeceğimiz bir tasarım akademisinden "Eğitim Programı Ödülü" vereceğiz" diye konuştu.

“Temayı hissetmeliyiz”

Buluşmada yarışmanın gençlere yeni iş fırsatları sunan yönünü vurgulayan moda tasarımcısı Dilek Hanif, tüm tasarımların değerlendirme sürecinde titizlikle inceleneceğini belirtti. Yarışmaya katılanların dosyalarını tek tek incelediklerini söyleyen Dilek Hanif, yarışmada temanın önemine işaret etti. Yarışmaya katılmak isteyenlere kumaş tasarımı ile ilgili önemli ipuçları veren Dilek Hanif, “Öncelikli olarak tasarım yaparken temanızın ne olduğuna karar vermeniz gerekir. Örneğin rüzgâr olduğunu düşünelim. Bu temadan yola çıkarak jüriye rüzgârı hissettirmeniz gerekiyor. Bu detaya son derece önem veriyoruz. Yapılan kumaş dosyası önümüze geldiğinde temaya uygun olup olmadığına bakacağız. Bu uygunluk durumu sizin yarışmada elde edeceğiniz dereceyi ve puanlamayı da doğrudan etkileyecek” dedi.