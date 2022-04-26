Doğumdan sonra şişkinlik geçmedi, 20 santimlik kist çıktı

Gaziantep’te doğumun ardından geçmeyen şişkinlik ve şiddetli kasık ağrısından dolayı zor günler geçiren Özden Özcan, 20 santimlik kistten ameliyatla kurtuldu.

Farklı sağlık kuruluşunda bir ay önce doğum yapan 35 yaşındaki Özden Özcan, doğumun ardından yaşadığı şiddetli kasık sancısı, karın bölgesindeki şişlik ve ağrı nedeniyle Gaziantep Özel ANKA Hastanesine başvurdu. Hastanede, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Barış Ağar tarafından muayene edilen Özcan’ın sol yumurtalığında 20 santimlik kist olduğu görüldü. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından hasta acil ameliyata alındı.

“Ameliyatla ağrılarımdan kurtuldum”

Op.Dr. Ağar tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Özden Özcan mutluluğunu, “Doğum yapamama rağmen karın şişkinliğim geçmedi. Sancılarım ve ağrılarım devam ediyordu. Doğum yapmış olduğum hastaneye gittiğimde doktorum muayene sonucunda 20 santim bir kist olduğunu söyledi. Ancak ameliyat konusunda tereddütlerim vardı. Tanıdıklarının tavsiyesi üzerine ANKA Hastanesine başvurdum. İyi ki de, Dr. Barış Ağar’ı tercih etmişim. Ameliyatın ardından ağrılarımdan kurtuldum” ifadeleriyle anlattı.

“Ameliyat 1,5 saat sürdü”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Barış Ağar da, başarılı geçen operasyon ile ilgili, “Hastamız şiddetli kasık sancısı ve şişkinlik şikayetiyle başvurdu. Yapılan tahliller ve ultrason tetkiki sonucunda yumurtalıkta patlamış olan 20 santimlik kisti tespit ettik. Hastamızı acil ameliyata alarak patlayan kisti ve karın içinde kist sıvısını boşalttık. Kistin çıkarılmasının ardından hastamız rahatladı. Ameliyat yaklaşık 1,5 saat sürdü. Hastamızı iki gün takip ettikten sonra şifa ile taburcu ettik” dedi.

Uzmandan kadınlara kist uyarısı

Kadınlara yıllık taramalarını yaptırmalarını öneren Op. Dr. Barış Ağar, “Yumurtalık kistleri kadınlarda her yaşta görülebilir. Bazı yumurtalık kistleri hastalarda acı, ağrı veya pelvik bölgede basınç gibi belirtiler oluştururken bazı hastalarda hiçbir belirti göstermez. Belirtiler kistin tipine göre değişebileceği gibi kistin boyutuna göre de farklılaşır. Yumurtalık kistlerinin kadınların korkulu rüyası olmaması için yılda bir kez jinekolog muayenesi gereklidir” diye konuştu.