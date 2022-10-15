Doğru’dan Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru yayımladığı mesajda Arabanlı kadın çiftçilerin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutladı.

Doğru, ’’İlçemizde tarımsal işgücünün önemli kaynağını Arabanlı kadın çiftçilerimiz ve tarım işçilerimiz oluşturmaktadır. Kadınlarımız Araban Ovası’ndanın verimli topraklarında tarımsal üretimin gelişiminde ve kırsal hayatın sürdürülmesinde en önemli katkıyı vermektedirler. Kadınların tarımsal üretimde sahip oldukları önemli konumdan dolayı, Uluslararası Tarım Üreticileri Derneği 15 Ekim’i Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olarak ilan etmiştir. Dünya Kadın Çiftçiler Günü 1997 yılından beri ülkemizde de kutlanmaktadır. Araban ilçemiz, marka değeri ürünleri ile potansiyeli bulunan önemli tarım ve hayvancılık kentidir. Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de tarım ve hayvancılığın gelişiminde Arabanlı kadın çiftçilerimizin ve tarım işçilerimizin emeği ve rolü büyüktür. Arabanlı kadın çiftçilerimizin, aile, ilçe, bölge ve ülke ekonomisine olan maddi ve manevi katkılarını biliyor ve Araban Belediyesi olarak tarımsal projelerimizde ve faaliyetlerimizde onlara öncelik veriyoruz. Tarımsal üretimin her aşamasında, ilçemiz, bölgemiz ve ülkemizin kalkınmasında ve refahında, ekonominin büyümesinde emeği ve alın teri olan, her mevsimde çalışmayı ve üretmeyi kendine görev sayan Arabanlı kadın çiftçilerimizin; tarıma, aile, ilçe, bölge ve ülke ekonomisine olan maddi ve manevi katkılarından dolayı Araban Belediye Başkanı olarak şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.