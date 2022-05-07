Doğru’dan ’Anneler Günü’ mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ’8 Mayıs Anneler Günü’ nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep’in Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ’8 Mayıs Anneler Günü’ nedeniyle kutlama mesajı yayımlayarak anneler gününü kutladı.

"Hayata ilk adımı attığımızda ağzımızdan dökülen ilk kelimedir Anne. Annelerimiz, üzüntümüzü sevince dönüştüren, bizlere acı verecek belalara karşı koruyucu meleklerimiz olan iyilik abidelerimiz annelerimizdir" diyen Belediye Başkanı Doğru, mesajının devamında, "Dünyanın neresinde, hangi kültürde, hangi inanışta, hangi ırkta olursa olsun annelerin yüreği aynı erdemli duygularla çarpar. Anne demek şefkat demektir, anne demek merhamet demektir, anne demek sabır ve metanet demektir, hülasa anne demek dünyadaki tüm güzellikleri tek kelimeyle ifade etmek demektir. Hayatla ilk bağımızı sağlayan, gözlerimizi dünyaya açtığımızda ilk gördüğümüz, kokusunu ilk duyduğumuz, sesini ilk önce algıladığımız, elem duyduğumuzda yegane sığınağımız, kısacası bizi yaşamla tanıştıran ve varlığını bizlere adayan fedakar, cefakar annelerimiz. Evlatlarınız olarak ne yaparsak yapalım, sizleri hangi sözlerle översek övelim hakkınızı asla ödeyemeyiz. Annelerimizin helalliğini almadan iki cihanda da saadet bulmak mümkün değildir. Hayatta iken onların kıymetini bilmek, onlara karşı görevlerimizi eksiksiz yerine getirmek, onları asla ihmal etmemek evlatları olarak annelerimize karşı kaçınılmaz vazifelerimizdir. Onların gurur duyacakları evlatlar olmak annelerimize verebileceğimiz en büyük armağandır. Hayattaki en değerli varlıkları olan evlatlarını bu vatanın kutsal topraklarına emanet eden şehit annelerimiz başta olmak üzere, tüm Arabanlı annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Tüm annelerimize aile fertleriyle birlikte sevinç, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum" ifadelerini kullandı.