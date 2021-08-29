Doğru’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

"Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 99. yıldönümünü milletçe kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz" diyen Doğru, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Milletimiz bu zaferle, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisi olan ve her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi de ulusumuzun tarihine yön veren önemli savaşlardan birisi olmuş ve bu zaferle milletimizin bağımsız ve özgür yaşama iradesi tüm dünyaya gösterilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerimle, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm ecdadımızı, bugüne kadar mukaddes değerlerimiz uğrunda şehadete koşan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyor, Arabanlı hemşehrilerim başta olmak üzere yüce milletimizin ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum.’’