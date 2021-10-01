Doğru’dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Hasan Doğru yayımladığı mesajda, "Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılarımız, yaşanmışlıklarıyla geçmişimiz; örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizdir. Onlar örfümüz, adetimiz, geleneklerimiz ve hoş sohbetlerimizdir. Milli değerlerimiz ve kültürümüzün taşıyıcısı olan yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek, toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir. Yaşlılarımıza değer vermek milletimizin en önemli töresi, vazgeçilmez geleneğidir. Bu geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak görevi de bizlere düşmektedir. Bu duygularımla başta Arabanlı büyüklerimiz olmak üzere bölgemiz ve ülkemizde yaşayan tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyor, yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyor, sevgi ve saygılarımla ellerinden öpüyorum’’ ifadelerine yer verdi.