Doğru ve Kaymakam Sevgili’den Şeker’e taziye ziyareti

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdurrahman Şeker’e taziye ziyaretinde bulundu.

Araban İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdurrahman Şeker’in 75 yaşındaki anneannesi Meryem Yıldırım, kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Çiftekoz Mahalle mezarlığında toprağa verilen Araban İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdurrahman Şeker’in anneannesinin taziyesine Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru da katıldı.

Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Kaymakam Sevgili ve Belediye Başkanı Hasan Doğru’ya İlçe Müftüsü Şakir Aktaş, Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet, Araban ve Yavuzeli İlçeleri Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki ile kurum amirleri eşlik etti.