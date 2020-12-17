Doğru, Bem Bir Sen ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzaladı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) ile yapılan görüşme neticesinde 2021 yılı için memurlara Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi için sözleşme imzalandı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile Bem-Bir-Sen Başkanı Serkan Özatıcı ve Başkan Yardımcıları İsmail Türk ve Mehmet Yıldız, Araban ilçesi Belediyesinde görev yapan 23 memuru kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesinin imza töreni için Araban ilçesi Belediyesi toplantı salonunda bir araya geldi. Toplantıda belediye memurlarının yüzünü güldüren sözleşme imzalandı.

Doğru, ’’Belediyemiz bünyesinde memur olarak görev yapan 23 personelimiz için Bem-Bir-Sen ile imzaladığımız Sosyal Denge Tazminatının hem personelimize hem de ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.