Doç. Dr. Hatice Ender Soydinç’i güçlü hekim kadrosuna dahil etti

Başarılı bir Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olan Soydinç , NCR International Hospital’da hasta kabulüne başladı.

Doç. Dr. Hatice Ender Soydinç Kimdir?

1973 Yılında Sivas ilinde doğmuştur. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı eğitimini 1995 yılında tamamlayarak tabip olmuştur.

1995 - 1999 yılları arasında

Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

yeni adıyla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma hastanesinde asistanlık eğitimini tamamlamış ve uzmanlığını almaya hak kazanmıştır.

Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları ise şöyle:

"İdrar kaçırma, rahim ameliyatları, sezeryan sonrası normal doğum, riskli gebelik takibi, gebelik takibi, kadın genital estetiği, infertilite (kısırlık) tedavisi, genital estetik operasyonları, vajinoplasti."