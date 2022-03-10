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Diyabet kronik böbrek hastalığına yol açabilir

Yüksek kan şekerinin, böbrek damarlarının sağlıklı içyapısını değiştirerek, böbrek fonksiyonlarını geri döndürülmesi mümkün olmayacak şekilde bozduğunu vurgulayan Liv Hospital Gaziantep İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Erkan Mahsereci, “Yüksek kan şekeri, proteinüri ve kronik böbrek hastalığına neden olmaktadır’ dedi.

GAZİANTEP 10.03.2022, 12:08
Diyabet kronik böbrek hastalığına yol açabilir

Yüksek kan şekerinin, böbrek damarlarının sağlıklı içyapısını değiştirerek, böbrek fonksiyonlarını geri döndürülmesi mümkün olmayacak şekilde bozduğunu vurgulayan Liv Hospital Gaziantep İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Erkan Mahsereci, “Yüksek kan şekeri, proteinüri ve kronik böbrek hastalığına neden olmaktadır’ dedi.

Liv Hospital Gaziantep İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Erkan Mahsereci, 10 Mart Dünya Böbrek Günü dolayısıyla kronik böbrek hastalığı ve böbrek sağlığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Diyabetin vücutta insülinin üretilmediği veya üretilen insülinin etkili bir şekilde kullanılamadığı durumlarda ortaya çıktığını ve kan şekeri yüksekliğiyle seyreden kronik bir hastalık olduğunun altını çizen Liv Hospital Gaziantep İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Erkan Mahsereci, “Dünya genelinde yaklaşık 400 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğu tahmin edilmekte ve 2035 yılına kadar bu rakamın 590 milyon olması beklenmektedir’’ dedi.

“Türkiye’de her 8 kişiden 1’i diyabet hastası”

Yaşlanan nüfus, hareketsizleşme ve tencere yemeklerinden pratik ve hızlı beslenme modeline dönüşen yeme alışkanlıkları ile Türkiye’de de diyabet hastası sayısının hızla artmakta olduğunu belirten Uzm. Dr. Erkan Mahsereci, “Halen ülkemizde 20-80 yaş aralığında yaklaşık 7 milyon diyabet hastası olduğu bilinmektedir. Bu rakam, yetişkin Türk nüfusun yüzde 15’i anlamına gelmektedir, başka bir deyişle her 8 kişiden biri diyabet hastasıdır’’ ifadelerine yer verdi.

“Diyabet önlenebilir bir hastalık”

Diyabet hastalığının önlenebilir bir hastalık olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Erkan Mahsereci, “Tüm bireylere çocukluk çağından itibaren sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazandırmanın önemini, hareketli ve stresten uzak bir yaşam sürmenin ve yeterli uykunun gerekliliğini özellikle belirtmek isterim’’ dedi.

Diyabete bağlı böbrek hastalığının sebepleri

Diyabete bağlı böbrek hastalığının nedenini açıklayan Uzm. Dr. Mahsereci, “Diyabet tanısı alan bir birey, kan şekeri kontrolünü ilk baştan itibaren dikkatle sağlayamazsa, yüksek kan şekerinin, yıllar içinde kalbini, böbreklerini, beynini, gözlerini ve tüm damar sistemini harap edeceğini bilmelidir. Diyabete bağlı kronik böbrek hastalığı (KBH) da böyle ortaya çıkmaktadır. Yüksek kan şekeri, böbrek damarlarının sağlıklı içyapısını değiştirerek, böbrek fonksiyonlarını geri döndürülmesi mümkün olmayacak şekilde bozmakta, proteinüri ve kronik böbrek hastalığına neden olmaktadır’’ diye konuştu.

Diyabetin obezite ile ilişkisi

Diyabetin obezite ile bağlantısı hakkında da bilgiler paylaşan Uzm. Dr. Erkan Mahsereci, “Diyabet ve obezite, ilk etapta birbirleriyle bağlantısız gibi görünse de aslında obezite sorunu diyabet, hipertansiyon (HT), dislipidemi, KBH, karaciğer yağlanması ve kardiyovasküler hastalıklar gibi birçok sağlık sorununa zemin hazırlayan önemli bir hastalıktır. Diyabet hastası kişiler aynı zamanda obezite sınırında bulunuyorlarsa, bu kişiler için durum daha kompleks bir hal almaktadır. Bu bireylerde kilo aralıkları, olması gereken standartları yakaladığı takdirde kan şekeri değerlerinde de fark edilir bir düzelme görülmektedir. Kan şekeri kontrolü, uzun dönem komplikasyonlardan korunmak için en önemli parametredir’’ dedi.

3 kadından 1’i obezite sınırında

“Günümüz Türkiye’sinde erişkin nüfusta her 3 kadından biri ve her 5 erkekten biri obezite sınırındadır” diyen Uzm. Dr. Erkan Mahsereci bir an önce önlem alınması gereken bir halk sağlığı sorunu olan obezitenin KBH açısından çok önemli bir risk faktörü olduğunu vurguladı.

Diyabet ve obezitenin başarılı bir şekilde kontrol edilmesinin sadece ilaçlara ve tıbbi tedavilere bağlı olmadığına dikkat çeken Mahsereci, “Önleyici faaliyetler de başarılı kontrolde önemli yer tutmaktadır. Sağlıklı yaşam tercihleri yapabilen, sağlık okuryazarlığı yüksek bireyler yetiştirmek ve bu kişilerin sağlıklı yaşam davranışlarını uygulayabileceği ortamlar oluşturmak Türkiye’de sağlık otoritesinin ve biz hekimlerin öncelikli amaçlarından biridir’’ ifadelerini kullandı.

Diyabet ve obeziteden korunma yolları

Diyabet ve obeziteden korunmanın yollarını da açıklayan Uzm. Dr. Erkan Mahsereci, “Sağlıklı ve dengeli beslenin, yapay ve paketli gıdalardan uzak durun, hareket edin, fazla kilolarınızdan kurtulun, stresten uzak durun, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları bırakın, yeterli ve düzenli uyuyun, sağlık kontrollerinizi düzenli yaptırın. KBH farkına varılması güç, belirti vermeyen bir hastalıktır. Diyabet, HT, dislipidemi, kardiyovasküler hastalığı olan her bireyin yılda bir böbrek fonksiyon testlerini yaptırması önerilir” diyerek sözlerini noktaladı.

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