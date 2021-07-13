Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı, online etkinlikte gençlerle buluştu

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi iş birliğinde “Gençlerle Avrupa Birliği Buluşmaları” etkinliği online olarak gerçekleşti.

GAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Yumrutaş’ın açılış konuşmalarının sonrasında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında, Türkiye’nin Avrupa coğrafyasının vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Kaymakçı, 1996 yılından beri uygulanan Gümrük Birliği, 1949 yılından beri kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi üyeliği ile Türkiye’nin Avrupa sınırlarını çizdiğinden bahsetti.“Türkiye; tarihiyle, coğrafyasıyla, ekonomisiyle, ticaretiyle, siyasetiyle, eğitim sistemiyle, sporuyla Avrupalıdır” diyen Kaymakçı, konuşmasında ayrıca Türkiye’nin en büyük ticaret ortağının Avrupa Birliği olduğunu dile getirdi ve Türkiye’nin AB’ye üye olarak bu karar alma mekanizmasına yer alması gerektiğini belirtti.

GAÜN Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi Sorumlusu Öğretim Görevlisi Burcu KaleoğluUçaner’inmoderatörlüğünü yaptığı online etkinlikte, Dışişleri Bakanlığı ve AB Başkanlığından uzmanlar da konularıyla ilgiliönemli bilgiler verdi. Bu kapsamda, Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Hakan Atik, Jean Monnet Burs Programı hakkında öğrencilere gerekli bilgileri aktararak, bir takım tavsiyelerde bulundu. Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı DilşadKırbaşlı Karaoğlu da, Dışişleri Bakanlığında kariyer olanakları hakkında katılımcıları bilgilendirirken, Dr. Rana Kasapoğlu Önder ise “Erasmus+ ve Gençlik Programları” konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Son olarak, Avrupa Birliği Başkanlığından Merve Sevim “Avrupa Koleji Burs Programı” konusunda öğrencilerle bilgi ve görüşlerini paylaştı.