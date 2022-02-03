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Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi’ne başvurular devam ediyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ortaklığında hayata geçirilen “İstihdam için Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi” kapsamında verilecek Dijital Dönüşüm Uzmanlığı ve Mentörlük eğitimleri için başvurular devam ediyor.

GAZİANTEP 03.02.2022, 10:14
Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi’ne başvurular devam ediyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ortaklığında hayata geçirilen “İstihdam için Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi” kapsamında verilecek Dijital Dönüşüm Uzmanlığı ve Mentörlük eğitimleri için başvurular devam ediyor.

GSO ve GIZ, Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamındaki eğitimlere başvurular 11 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek. Gençlere yepyeni bir kariyer fırsatı sunulan projede verilecek eğitimlerle son dönemde tüm sektörlerin en gözde kariyer profili olan dijital dönüşüm uzmanlarının yetiştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında dijital dönüşüm alanında gençlere yönelik Temel Eğitim, Yalın Üretim Teknikleri, Üretim Süreçleri, Bakım Süreçleri, İnsan Kaynakları Süreçleri, Satın Alma Süreçleri, Pazarlama Süreçleri, Lojistik ve Tedarik Zinciri, Depo ve Stok Yönetimi, Proje Yönetimi, Dijital Dönüşüm gibi birçok konuda 480 saatlik eğitim programı uygulanacak. Gençlerin hedeflerine bir adım daha yaklaşmalarına fayda sağlayacak olan proje 12 ay sürecek. Mühendislik fakültesi veya meslek yüksekokullarının teknik bölümlerinden son 5 yıl içerisinde mezun olmuş ya da mezun olabilecek durumda olan öğrenciler, Dijital Dönüşüm Uzmanlığı eğitim programına katılabilecek.

İşletmeler için fırsat

GSO ve GIZ, Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi ile birlikte firmalara yönelik de önemli fırsatlar sunan mentörlük eğitimleri gerçekleştirecek. Proje kapsamında işletmelerin verimliliklerinin arttırılması, dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi amacı ile Gaziantep sanayisinde faaliyet gösteren 30 firmanın faydalanabileceği yalın ve Dijital Dönüşüm, Enerji Verimliliği, Yeşil Dönüşüm, İnsan Kaynakları konularında eğitimler verilecek. Mentörlük hizmetinden faydalanacak firmalar öncelikli olarak başvuru yapacak ve proje kapsamında yetiştirilecek dijital dönüşüm uzmanlarını istihdam edecek. Bu doğrultuda tüm işletmelere 6 ay süre ile asgari ücretin işverene maliyetinin yüzde 80’i kadar da maaş desteği sağlanacak. Katılım sağlayacak olan kursiyerlere ulaşım, yemek, ferdi kaza sigortası, cep harçlığı ve istihdam fırsatı gibi birçok olanak sunulacak.

Projeye katılım sağlamak ve mentörlük hizmetlerinden yaralanmak isteyenler, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nin (GSO-MEM) 0342 503 01 10 telefon numarasını arayarak detaylı bilgi alabilecek.

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