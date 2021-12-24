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Dev kongre merkezi Cumhurbaşkanı’nı bekliyor

Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılarak Gazianteplilerin hizmetine sunulan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenecek olan törenle yapılacak.

GAZİANTEP 24.12.2021, 17:34
Dev kongre merkezi Cumhurbaşkanı’nı bekliyor

Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılarak Gazianteplilerin hizmetine sunulan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenecek olan törenle yapılacak.

Gaziantep’in düşman işgalinden Kurtuluşunun 100’üncü yıl etkinlikleri ve Gaziantep’teki bir dizi açılış için Gaziantep’e gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde bir araya gelecek. Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan dev tesis, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan törenle resmi açılışı yapılacak.

“Cumhurbaşkanımızı ağırlamaktan gurur duyuyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı’nı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep’in Kuruluşu’nun 100’üncü yılında şehrimize gelmesi bize iki gururu birden yaşatıyor. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’mizde Cumhurbaşkanımızı ağırlamak bizlere ayrı bir sevinç yaşatacak. Cumhurbaşkanımız Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nin yanı sıra Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi, Yeşilvadi ve Boğaziçi Bulvarları, Sosyal Tesisler, Pazar Yerleri, Parklar, Camiler, Mavikent 5. Etap, Yamaçtepe ve Serinevler Konutları, Akkent Spor Köyü, Tekstilkent Meydanı ve Otoparkı, Oto Galericiler Sitesi, Şıh Meydanı ve içindeki yapıların restorasyonu gibi birçok projemizin açılışını da aynı anda gerçekleştirmiş olacak Tüm halkımızı Cumhurbaşkanımızın yapacağı açılışlara bekliyoruz” diye konuştu.

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