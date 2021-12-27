banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Tahvil piyasasında 20 yılın rekoru
Tahvil piyasasında 20 yılın rekoru
Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Yargıtay’ın Aziz Yıldırım açıklaması!
Yargıtay’ın Aziz Yıldırım açıklaması!
Hamsi, tezgahları da terk etti
Hamsi, tezgahları da terk etti

Destansı mücadele milli mücadelede anlatıldı

Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü Yılında Şahinbey Milli Mücadele Müzesi’nde ziyaretçilere destansı mücadele tiyatro ile anlatıldı.

GAZİANTEP 27.12.2021, 15:58
Destansı mücadele milli mücadelede anlatıldı

Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü Yılında Şahinbey Milli Mücadele Müzesi’nde ziyaretçilere destansı mücadele tiyatro ile anlatıldı.

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şahinbey Milli Mücadele Müzesi’ne gelen ziyaretçiler destansı mücadelenin tiyatro gösterisiyle geçmişe yolculuk ettiler. Müzeye gelen ziyaretçiler Tiyatro Ayıntab ekibinin mum heykeller arasında Gaziantep’in Kurtuluş Savaşı mücadelesini görünce oldukça şaşırıp duygulandılar. Gençler ecdatlarının kısıtlı imkânlarla düşmanın ağır silahlarına karşı nasıl göğüslerini siper ettiklerini daha yakından anlama ve dinleme imkânı buldular.

“Ecdadımızın yaşadıkları bizi duygulandırdı”

Şahinbey Milli Mücadele Müzesini ziyaret eden gençlerden Elif Toprak, Gaziantepli olmaktan büyük gurur ve onur duyduğunu belirterek, “Ecdadımız kısıtlı imkânlarla düşmana karşı savaşmışlar. Milli Mücadele Müzesi’ndeki ortam ve ortaya konan tiyatro oyunu bizlere bunu çok daha iyi anlattı. Gaziantep tarihi olan bir şehir ve şehrimle gurur duyuyorum. Bende o dönemde yaşasaydım edatlarımız gibi kanımın son damlasına kadar mücadele ederdim. Ayrıca Şahinbey Milli Mücadele Müzesi’ni de çok beğendim böylesi bir eseri şehrimize kazandıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederim” dedi.

Zeynep Yakar verilen mücadeleden çok etkilendiğini belirterek, “Şahinbey Milli Mücadele Müzesi ben çok etkiledi. Ancak yapılan canlandırmalar beni daha fazla etkiledi. 100 yıl öncesinde büyük mücadeleler verildi. Kadın, yaşlı, genç demeden hiç kimse biran bile düşünmeden vatan için mücadele ortaya koymuşlar. Bu yaşananlar ben çok etkiledi. Şahinbey Milli Mücadele Müzesi’ni de çok beğendim. Bu müzeyi bizlere kazandıran Şahinbey Belediyesi’ne teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Mehmet Harman, Şahinbey Milli Mücadele Müzesi’nde anlatılan mücadelenin kendisini etkilediğini belirterek, “Doğma büyüme Gaziantepliyim. Şahinbey Milli Mücadele Müzesinde canlandırma yaparak bize ortaya konan mücadeleyi anlatan abilerime ve ablalarıma çok teşekkür ediyorum. Yapılan anlatımla bizi geçmişe götürdüler. Ecdadımıza minnettarız” şeklinde konuştu.

Osman Karalar, geçmişte yaşanan zorlukları gördükçe geleceğe daha sıkı sarılacaklarını belirterek, “Öncelikle Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şahinbey Milli Mücadele Müzesi’ni gezerek ve yapılan gösterilerle daha da bilinçlendik. Ecdadımızın hangi zorluklarla bu toprakları kazandığını daha yakından dinleyerek anlamış olduk. Geçmişte yaşanan zorlukları gördüğümüzde geleceğimize daha farklı bakacağız” dedi.

Taner Kayar, Tiyatro Ayıntab olarak gençleri bilinçlendirmek adına bu tür çalışmalar yaptıklarını belirterek “Müzede Drama İsimsiz Kahramanlar adlı oyunumuzda Şahinbey Milli Mücadele Müzesi’nde Gaziantep’in kurtuluşunda verilen mücadeleyi anlatmak ve o hissiyatı karşıya aktarmak adına Tiyatro Ayıntab olarak Şahinbey Belediyesi’nin bizlere sunduğu imkanlarla gösteri ortaya koyduk. Yaptığımız gösteride gençlerimiz tarafından beğenildi. Hedefimiz bu tür gösterilerle gençlerimizin daha da bilinçlenmesini sağlamak” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8