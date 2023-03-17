Depremzedelere ücretsiz tıraş

İMKANDER öncülüğünde Gaziantep’ten götürülen berberler Adıyaman’daki konteyner kentte depremzedeleri ücretsiz tıraş etti.

İMKANDER sivil toplum kuruluşu organizesiyle gönüllü berberler, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yer alan konteyner kentte kalan depremzede yetişkin ve çocukları ücretsiz tıraş etti. Ayrıca konteyner kentte bulunan çocuklara da oyuncak ve pamuk şeker dağıtıldı. Depremzede çocukların mutluluğu yüzlerindeki ifadelere yansıdı.

Deprem yaralarının hep birlikte el ele verilerek sarılacağını belirten İMKANDER Gaziantep Şubesi Başkanı Said Gökdere, “ Adıyaman Gölbaşı konteyner kente Gaziantep’ten götürmüş olduğumuz gönüllü berber kardeşlerimiz, konteyner de bulunan büyük, küçük tüm kardeşlerimizi tıraş etti. Ayrıca konteynırlarda bulunan çocuklara pamuklu şeker ve oyuncak dağıtımı yaptık. Rabbim tüm hayırsever kardeşlerimizden razı olsun. Bu tıraş organizesinde bize desteklerini esirgemeyen Halil İbrahim Ballı ,Zeki Adlım , Murat , Efe ve Mutlu Ballı ustalarımıza teşekkür ederim . Biz biliyoruz ki orda banyo yapma imkanı çok fazla değil. Ayrıca çocukları nasıl sevindirebiliriz onların bu psikolojik travmayı atlatmaları konusunda çocuklara pamuklu şeker ve oyuncak dağıtmayı uygun gördük. Biz bu depremin yaralarını millet olarak birlikte nasıl sarar nasıl acılarını dindirir gayretindeyiz. Bu yüz yılın felaketi olan bu acıları Devlet millet birliği ile sağlayacağız inşallah. Ben kendimde deprem zedeyim ama ben ayaktayım rabbime hamdolsun” diye konuştu.