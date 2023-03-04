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Depremzedelere mutfak seti dağıtıldı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen ilçelerde konteynır kentlerde yaşayan vatandaşların tamamına mutfak seti dağıtıldı.
GAZİANTEP 04.03.2023, 15:32
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen ilçelerde konteynır kentlerde yaşayan vatandaşların tamamına mutfak seti dağıtıldı.
Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye’de vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarını aralıksız yürüten Büyükşehir Belediyesi, metal tencere, tava, tabak, bardak, çatal, kaşık, bıçak ve kepçeden oluşan mutfak seti oluşturdu. Oluşturulan mutfak setleri konteynır kentte yaşayan bütün vatandaşlara kolaylık sağlaması amacıyla Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince dağıtıldı.
Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgelerinde hayatın normalleşmesi ve ihtiyaçların karşılanması amacıyla desteklerini sürdürecek.