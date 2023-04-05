Depremzede çocukların yüzü Şahinbey’le gülüyor

Şahinbey Belediyesi ekipleri, Adıyaman da depremden etkilenen yüzlerce çocuğu düzenlediği etkinliklerle eğlendirip, mutlu etmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Adıyaman da yaşayan depremzedelerin yaralarının sarılması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren Şahinbey Belediyesi, depremzede çocukları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Şahinbey Belediyesi’ne ait şişme oyun gruplarında, bilim tırında, etkinlik kamyonunda çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenleniyor.

Adıyamanlı çocukların yanındayız

Adıyaman’daki çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “11 ilimizi etkileyen deprem felaketinden sonra en çok hasar gören illerimizden birisi olan Adıyaman’da vatandaşlarımızın yaralarını sarıp Adıyaman’ı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz. Özellikle gözbebeğimiz çocuklarımızın yaşadıkları deprem felaketini unutturmak adına Şahinbey Belediyesi olarak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bilim Tırımız, şişme oyun gruplarımız, sportif faaliyetler ve çizgi sinema etkinlikleri ile çocuklarımızın yüzünü güldürüyoruz. Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu görmek her şeye değiyor” diye konuştu.