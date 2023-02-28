Depremzede çocuklara spor etkinliği

Şahinbey Belediyesi, depremzede çocuklara moral vermek ve yaşadıkları travmadan uzaklaştırmak için spor aktivitesi düzenledi.

Daha önce YeşilVadi Millet Bahçesi, Akkent Spor Köyü ve Şahinbey Parkı’nda depremzede çocuklar için spor aktivitesi düzenleyen Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri, Şahinbeyli çocukların kendilerini en kısa sürede toplanmalarını sağlamak için Latife Özmimar İlkokulu’nda da spor etkinliği düzenledi.

“Allah devletimizden razı olsun”

Düzenlenen etkinliğin çocuklar için çok önemli olduğuna dikkati çeken Vatan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Amaç, “Bizleri bu süreçte yalnız bırakmadığı için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Keşke böyle bir süreç yaşamasaydık. Allah Devletimizden razı olsun. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Çocuklarımızın psikolojisinin düzelmesi için düzenlenen bu etkinlik bizleri ayrıca mutlu etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Hem çocuklar hem ailelere moral oldu”

Çocukları ile birlikte eğlenceli vakit geçiren aileler, “Deprem sonrasında çocuklarımızın da bizimde psikolojimiz bozuldu. Düzenlenen bu etkinlik yüzümüzü güldürdü hem çocuklarımız hem de bizler için moral oldu. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Kendileri için düzenlenen etkinlikte Şahincan ile birlikte spor yaparak doyasıya eğlenen çocuklar ise, “Depremde çok korktuk. Dışarıda kaldık. Düzenlenen bu etkinlikle çok eğlendik. Deprem psikolojisinden uzaklaştık. Çok güzel bir gün yaşadık. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz” diye konuştu.