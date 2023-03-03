Deprem sonrası vertigo şikayetlerinde artış yaşanıyor

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Işıl Güzel, deprem sonrası kişilerde görülen Vertigo ve dizzines hakkında bilgiler verdi.

Kahramanmaraş merkezli olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin hissedildiği bölgelerde çok sayıda kişi, baş dönmesi şikayeti ve deprem oluyor gibi endişesiyle sağlık kuruluşlarına başvuruyor.

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Işıl Güzel, deprem sonrası kişilerde görülen Vertigo ve dizzines hakkında bilgiler verdi.

“Deprem sonrası baş dönmesi şikayeti ile başvuran hasta sayısı arttı”

Uzm. Dr. Işıl Güzel, “Deprem sonrasında birçok hastamızda baş dönmesi şikayeti gelişmiştir. Bunun altında birçok faktör olmakla birlikte en önemlileri; sarsıntı nedeniyle aktifleşen vertigo atakları ve psikolojik nedenler olabilir. Bununla ilgili literatüre baktığımızda Japonya ve Hindistan makaleleri ağırlıktadır. Bu yayınlarda en önemli faktörlerin sarsıntı nedeniyle iç kulağımızdaki kristallerin etkilenerek baş dönmesini (vertigo) provake edebileceğidir. İkinci faktör olarak psikolojik nedenler; kapalı ortamda kalma, göçük altında kalma travmasının baş dönmesi, kafada hafiflik, itilme hissini(dizziness) tetikleyebileceği yönündedir” dedi.

“Vertigo ve Dizziness hayatı ciddi etkileyen sendromlardır”

Uzm. Dr. Işıl Güzel, “Dizziness , bir hastalık değil , değişik patolojilerin sonucu ortaya çıkan ortak bir problemdir. En sık tetikleyiciler arasında anksiyete, stres, uyku bozuklukları, sigara, alkol, tansiyon, yeme bozuklukları, şeker hastalığı ve yaşlılarda görülen multifaktöryel sendromlardır. Toplumda yüzde 20 - yüzde 30 sıklıktadır ve kadınlarda daha sık görülmektedir. Hasta kendini hareketli bir boşluktaymış gibi çevresindeki cisimlerin hareket ettiği hissi, ayaklarının altından halının kaydığı hissine kapılırlar. Klasik vertigo gibi etrafın şiddetli şekilde dönmesi, kulakta işitme kaybı, çınlama, basınç hissi yoktur. Baş dönmesi ayrımı için altta yatan organik nedenler (beyin kanamaları, tıkanıklıkları, yer kaplayıcı lezyonlar) araştırılması ve gerekli test ve manevraların yapılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“Hiçbir hastaya psikolojiktir, atlatılır denmemelidir”

Uzm. Dr. Işıl Güzel, “Tanı konması sonrasında ilaç, repozisyon manevraları ve gerekirse psikolojik destek yapılarak mevcut izler tedavi edilmelidir. Vertigo’da dizziness’de hayatı ciddi etkileyen sendromlardır. Uzun sürmesi, geçmemesi, ek nörolojik izlerin olması durumunda hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” diye konuştu.