Deprem bölgesinde sanatçı dayanışması

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası depremzede sanatçılar için “Mozaik Türkiye’nin Kardeşliği” kampanyası başlatıldı.

Asrın en büyük doğal felaketi olarak görülen Kahramanmaraş merkezli depremde maddi manevi hasarla karşılaşan müzisyenlere destek olmak ve yaralarını sarmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle ve MÜZSAN Federasyonu iş birliğiyle “Mozaik Türkiye’nin kardeşliği” adında bir yardım projesi başlatıldı. Projede 81 ilden sanatçıların olduğu bir video çekilerek gerçekleştirilecek etkinliklerde sağlanacak sponsorluk ve bağışların tamamı depremde zarar gören ve 11 ildeki müzisyenlere maddi ve nakdi yardım olarak dağıtılacak.

“Projemizi bir yardım projesi haline çevirdik”

Türkiye’nin 81 ilinden 81 sanatçı getirmeyi planladıklarını fakat deprem dolayısıyla projeyi yardım projesine dönüştürdüklerini söyleyen MÜZSAN Genel Başkanı Ahmet Onurlu, “Biz, kültür ve turizm bakanlığımızın desteğiyle MÜZSAN Federasyon iş birliğiyle Mozaik Türkiye’nin Kardeşliği projesini gerçekleştirmeyi planlıyorduk. Biz bunu aslında 20 Mart2023 tarihinde Bahar şenliği konseri adı altında 81 ilden 81 sanatçıyı Gaziantep’te buluşturacaktık ama Kahramanmaraş merkezli depremde malum biliyorsunuz ki ülkemizin başına bir felaket geldi Gaziantep ilimizde bunun içerisinde bu projemizi erteledik ve projemizi bir yardım projesi haline çevirdik Allah nasip ederse yine 81 ildeki sanatçı arkadaşlarımız videolarını bizlere gönderecekler biz burada gerekli montajlarını yapacağız ve 25 Nisanda da Gaziantep’te de bu sanatçı arkadaşlarımızla buluşturmayı planlıyoruz” dedi.

Projenin temel amacına da değinen Başkan Onurlu, “Mozaik Türkiye’nin Kardeşliği, özellikle benim üç dört yıldan beri alt yapısını oluşturduğum bir projedir. Türkiye’de ki insanların kardeş olduğunu hiç kimsenin bizi birbirimizden ayıramayacağını, taşlarla örüldüğümüzü herkesin bilmesi ve onlara Türkiye genelindeki ve yurt dışındaki insanlara bir mesaj vermekti. Mozaik hep aklımdan geçen bir projeydi. Bu projede de şuan biz turizm bakanlığımızın da maddi desteği var bizlere bizde bu projeyi yardım projesine çevirdik. Bununla sponsorluklar ve bağışlar toplayacağız. Deprem bölgesinde olan, 11 ilimizde mağdur olan müzisyen ve sanatçı arkadaşlarımıza maddi ve nakdi destek sağlamayı planlıyoruz. Çoğunun enstrümanı gitti, sazı kırıldı, davulu patladı, ritimboxu gitti bizimde amacımız bu proje çerçevesinde elde etmiş olduğumuz bağış ve sponsorluklarla depremzede müzisyenlerimize katkıda bulunmak. Cenab-ı Allah ülkemize ve Müslümanlara bir daha böyle bir felaket göstermesin inşallah” diye konuştu.